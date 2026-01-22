DE
FR

«Je suis très contente»
Iga Swiatek écarte Marie Bouzkova au 2e tour de l'Open d'Australie

À Melbourne, Iga Swiatek a battu Marie Bouzkova 6-2 6-3 malgré un début de deuxième set difficile. La Polonaise, no 2 mondiale, affrontera Anna Kalinskaya samedi pour une place en huitièmes.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
Iga Swiatek a joué en patronne pour rallier le 3e tour du premier Grand Chelem de l'année.
Photo: ASANKA BRENDON RATNAYAKE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après un premier tour un peu compliqué, la no 2 mondiale Iga Swiatek s'est montrée plus à l'aise au deuxième contre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 44). La Polonaise s'est imposée 6-2 6-3.

Alors qu'elle semblait contrôler la partie, Iga Swiatek a perdu sa mise en jeu en début de deuxième set et Bouzkova a mené 3-1. Mais la Polonaise s'est immédiatement reprise. Elle a aligné quatre jeux d'affilée pour mener 5-3 et servir pour le match.

«Les conditions n'étaient pas faciles, avec beaucoup de vent. Donc je suis très contente de m'être bien adaptée», a commenté la femme aux six titres du Grand Chelem, mais qui n'a pas encore atteint la finale à Melbourne. Elle affrontera samedi la Russe Anna Kalinskaya (WTA 33) pour une place en huitièmes.

