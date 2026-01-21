Les Argentins sont réputés pour faire du bruit dans les tribunes de leurs stades de football. Ils ne sont pas en reste à l'Open d'Australie. Exemple après le match remporté par leur compatriote Tomas Etcheverry.

Ambiance de stade de foot pour Tomas Etcheverry à l'Open d'Australie

Melbourne a pris des tournures de stade de football argentin, mercredi. Après la victoire de Tomas Etcheverry sur Arthur Ferry au 2e tour de l'Open d'Australie, les fans argentins ont donné de la voix et fait résonner leurs chants à plus de 10'000 km de chez eux. Le tennisman de 26 ans a longuement profité de l'ambiance après son succès, sautillant sur place et faisant de grands gestes des bras.

«Merci à tous pour le soutien! Les meilleurs supporters du monde!», a écrit l'actuel 62e joueur mondial sur X, après sa victoire. Nul ne doute qu'il pourra à nouveau compter sur eux vendredi, dans un duel qui s'annonce passionnant face à Alexander Bublik, 10e joueur mondial. Face au Kazakh, là encore, Tomas Etcheverry devrait avoir le soutien des tribunes.