Viktorija Golubic s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière au troisième tour du tournoi de Rome. Simona Waltert s'est elle qualifiée pour le deuxième tour.

Viktorija Golubic et Simona Waltert s'imposent sur la terre battue du Foro italico

Viktorija Golubic et Simona Waltert s'imposent sur la terre battue du Foro italico

Les Suissesses en forme à Rome

Viktorija Golubic (WTA 90) s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière au troisième tour du WTA 1000 de Rome en battant Maya Joint (WTA 34) 7-5 6-2 pour se hisser en seizièmes de finale. Plus tôt, Simona Waltert s'est qualifiée pour le deuxième tour.

Face à l'Australienne, Golubic a définitivement pris les commandes de la partie en breakant à 5-5 dans le premier set, avant de dérouler en deuxième manche en prenant le service de son adversaire à deux reprises pour s'imposer à sa 7e balle de match après 1h40 de combat. La Zurichoise de 33 ans s'est ainsi offert le droit d'affronter Mirra Andreeva (WTA 7) au tour suivant, victorieuse début avril du WTA 500 de Linz sur la même surface.

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au deuxième tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.