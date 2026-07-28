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Le fils d'une légende
Cruz Hewitt remporte une belle victoire à Washington

À 17 ans, Cruz Hewitt (ATP 612) brille à Washington en battant Marcos Giron (ATP 85) 6-3 6-4. Le fils de Lleyton Hewitt pourrait retrouver Alex De Minaur, coaché par son père, au prochain tour!
Publié: il y a 30 minutes
Cruz Hewitt suit-il les traces de son père?
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune Australien Cruz Hewitt (ATP 612), fils de l'ancien no 1 mondial Lleyton Hewitt, a remporté son tout premier match sur le circuit ATP mardi. Il a battu l'Américain Marcos Giron (ATP 85) 6-3 6-4 au 1er tour du tournoi de Washington.

Etant donné son classement, Cruz Hewitt (17 ans) avait déjà dû en passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal. Le jeune Australien s'est notamment appuyé sur un service très solide pour s'imposer devant Marcos Giron, lui aussi qualifié, sans concéder la moindre balle de break.

Ironie du sort, Cruz Hewitt pourrait affronter au prochain tour son compatriote Alex De Minaur si celui-ci bat le Grec Stefanos Tsitsipas. Or, le mentor de De Minaur n'est autre que... Lleyton Hewitt!

L'ancien numéro 1 mondial, 45 ans, était sorti de sa retraite en fin d'année dernière pour disputer quelques matches de double avec son fils au tournoi Challenger de Sydney. Le duo père-fils avait notamment fait sensation, remportant son premier match 6-1, 6-0.

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