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«La Reine est de retour»
Victoria Mboko sera associée à Serena Williams au Queen's

Après plus de trois ans d'absence, Serena Williams revient à 44 ans pour le tournoi du Queen's. L'ancienne No 1 mondiale fera équipe en double avec Victoria Mboko, jeune Canadienne de 19 ans.
Publié: 20:47 heures
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La «Reine» Serena Williams fait son retour sur les courts.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Victoria Mboko a confirmé jeudi qu'elle serait la partenaire de double de Serena Williams lors du tournoi du Queen's. La Canadienne de 19 ans a exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer avec la légende américaine.

«La Reine est de retour»

Absente du circuit depuis septembre 2022, l'ex No 1 mondiale a annoncé lundi son retour sur les courts, à 44 ans, à l'occasion de ce tournoi londonien sur gazon la semaine prochaine. Des médias avaient alors affirmé que Victoria Mboko, de 25 ans sa cadette, serait sa partenaire de double, ce qu'a confirmé jeudi la Canadienne.

«La Reine est de retour», a écrit sur son compte Instagram Mboko en publiant une photo d'elle à l'entraînement avec Serena Williams. «Un honneur de partager le court cette semaine avec l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Encore plus enthousiaste à l'idée de jouer en double ensemble», a poursuivi celle qui occupe la 133e place mondiale dans cette catégorie.

Absente du circuit depuis 2022

En simple, la Canadienne occupe en revanche la 9e place au classement WTA, et compte deux titres à son palmarès, conquis la saison dernière, celle de sa révélation: à Hong Kong (WTA 250) et surtout au WTA 1000 de Montréal.

Absente du circuit depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en septembre 2022, Serena Williams va faire son retour sur les courts près d'un an après sa soeur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025.

Lauréate de 73 titres en simple et 23 en double sur le circuit principal, l'Américaine n'avait jamais formellement dit qu'elle prenait sa retraite, se contentant de dire qu'elle «évoluait» plus loin du tennis.

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