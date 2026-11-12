Mirra Andreeva s'est qualifiée pour les demi-finales des WTA Finals à Indian Wells. La Russe de 19 ans, vainqueure de Roland-Garros, a balayé la no 2 mondiale Aryna Sabalenka 6-4 6-0, remportant ainsi sa deuxième victoire en autant de matches de poule.

La prodige russe Mirra Andreeva continue d'impressionner aux WTA Finals

La prodige russe Mirra Andreeva continue d'impressionner aux WTA Finals

ATS Agence télégraphique suisse

Face à la Biélorusse, tête de série no 1 en l'absence d'Elena Rybakina, Mirra Andreeva a été menée 1-4 dans le premier set, mais elle a ensuite remporté onze (!) jeux d'affilée et s'est imposée en seulement 62 minutes.

La lutte pour la deuxième place en demi-finale du groupe opposera Aryna Sabalenka à Elina Svitolina. L'Ukrainienne a battu la Tchèque Karolina Muchova après avoir été menée d'un set (3-6 6-2 6-2) et a ainsi remporté sa première victoire dans le tournoi.