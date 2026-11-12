La prodige russe Mirra Andreeva continue d'impressionner aux WTA Finals

ATS Agence télégraphique suisse
Face à la Biélorusse, tête de série no 1 en l'absence d'Elena Rybakina, Mirra Andreeva a été menée 1-4 dans le premier set, mais elle a ensuite remporté onze (!) jeux d'affilée et s'est imposée en seulement 62 minutes.
La lutte pour la deuxième place en demi-finale du groupe opposera Aryna Sabalenka à Elina Svitolina. L'Ukrainienne a battu la Tchèque Karolina Muchova après avoir été menée d'un set (3-6 6-2 6-2) et a ainsi remporté sa première victoire dans le tournoi.
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