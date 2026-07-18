Raphaël Collignon s’offre une finale historique à Gstaad

Raphaël Collignon (ATP 42) réalise l'exploit de sa carrière à Gstaad en se qualifiant pour sa première finale ATP à 24 ans. Il a triomphé face à Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) au bout d'un match épique.

Un miracle pour le Belge

ATS Agence télégraphique suisse

Raphaël Collignon (ATP 42) peut croire désormais que les miracles existent. Il en a accompli un à Gstaad pour se hisser pour la première fois à 24 ans en finale d’un tournoi ATP Tour.

Raphaël Collignon s’est imposé 1-6 7-6 (7/5) 7-5 face à Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) dans une rencontre qu’il aurait dû perdre mille fois. Il a, en effet, écarté une balle de match sur son service à 6-1 5-3 avant d’être mené 5-2 dans la troisième manche. Finaliste malheureux l’an dernier dans l’Oberland face à Alexander Bublik, Juan Manuel Cerundolo a concédé une défaite que l’on peut vraiment qualifier de mortifiante...

Deuxième Belge finaliste à Gstaad après David Goffin en 2015, Raphaël Collignon espère ouvrir son palmarès ce dimanche face au vainqueur de la demi-finale du haut du tableau qui opposera Alexander Shevchenko (ATP 100) à Stefanos Tsitsipas (ATP 85). Il s’était révélé au grand public l’automne dernier à Sydney avec un succès contre Alex de Minaur qui avait permis à la Belgique de battre, contre toute attente, l’Australie en Coupe Davis.







