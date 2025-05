Stan Wawrinka va-t-il écrire une page d'histoire dimanche?

Stan Wawrinka est en finale à Aix-en-Provence. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka va-t-il écrire une page d'histoire à la finale à Aix-en-Provence? Le Vaudois s'est imposé 6-4 6-4 devant le Croate Borna Gojo (ATP 353) samedi en demi-finale sur la terre battue aixoise. Il peut devenir dimanche le premier quadragénaire de l'histoire à remporter un Challenger!

Certes, il ne s'agit «que» du circuit Challenger. N'empêche que Stan Wawrinka a démontré encore une fois que sa motivation était intacte. Il n'a pas disputé de finale depuis la fin juillet 2023, lorsqu'il s'était incliné à ce stade de la compétition dans l'ATP 250 d'Umag face à l'Australien Alexei Popyrin.

Huitième trophée à la clé

Le triple vainqueur de Grand Chelem, qui a justement sorti Popyrin (ATP 26) au 2e tour jeudi, vise un huitième trophée sur le front des Challengers. Son dernier sacre dans un tournoi de cette catégorie remonte au mois d'août 2020, à Prague, où il faisait son retour après que le circuit s'était mis en pause en raison de la pandémie de Covid-19.

Samedi, Stan Wawrinka a maîtrisé son sujet face à Borna Gojo, qu'il avait écrasé 6-2 6-3 dans le Challenger de Naples. Il retrouvera dimanche en finale un autre Borna croate, l'ancien no 12 mondial Borna Coric (ATP 104), qu'il avait également battu à Naples à la fin mars, et sur le même score qui plus est! S'il s'imposait, le Vaudois se retrouverait aux alentours de la 115e place du classement ATP.