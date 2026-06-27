Lundi, Marketa Vondrousova a été suspendue jusqu'au 21 juin 2030. La raison invoquée serait son refus de se soumettre à un contrôle antidopage. La Tchèque expose désormais sa version des faits, ce qui soulève de nombreuses questions.

Cédric Heeb

Lundi, la vie de la joueuse de tennis Marketa Vondrousova a basculé. La Tchèque a été suspendue pour quatre ans par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage.

C'est du moins la version de l'agence. Car aujourd'hui, la gagnante de Wimbledon en 2023 raconte sa version des faits. Et elle jette un tout autre éclairage sur l'affaire. Dans une interview accordée au journal tchèque «Sport», elle porte de graves accusations contre l’ITIA et explique ce qui s’est passé le 3 décembre 2025.

Vers 20h, la contrôleuse de l’ITF sonne à la porte de son appartement à Prague. Marketa Vondrousova, qui souffre depuis des années de troubles anxieux, est prise de panique. Elle exige de voir des pièces d’identité, mais la contrôleuse ne les lui montre pas. «Elle aurait dû présenter une pièce d’identité et m’identifier également, déclare-t-elle avec le recul. Si ma sœur, qui me ressemble, était descendue à ma place, la commissaire ne s’en serait pas aperçue.»

L’inspectrice a semé la panique

La femme exige avec véhémence d’entrer dans l’appartement. «À ce moment-là, c’était tout simplement une inconnue. Je ne laisse tout de même pas entrer des inconnus chez moi la nuit.» Lors de l’audition, l’inspectrice admet plus tard qu’elle aurait dû présenter une pièce d’identité, lorsque l’avocat de Marketa Vondrousova l’interroge à ce sujet. L’ITIA n’a toutefois pas du tout tenu compte, dans son jugement, du fait qu’il s’agissait d’une erreur administrative.

Comme la contrôleuse ne lâchait pas prise, la Tchèque était de plus en plus prise de panique. C’est alors que cette inconnue lui aurait tendu un document qu’elle aurait signé dans sa panique: «J’y voyais la seule solution pour la convaincre de partir.» Alors que la femme s’apprêtait à quitter les lieux, elle aurait dit à Marketa Vondrousova: «Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour vous.»

L’ITIA n’a-t-elle pas dit la vérité?

L’ancienne No 6 mondiale s’en prend désormais vivement à l’ITIA. Ce qui la dérange particulièrement, c’est une phrase tirée du communiqué de l’agence annonçant la suspension. Celui-ci disait : «Nos contrôleurs sont bien formés et professionnels. Ils ont toujours leur carte sur eux, afin que les joueurs puissent vérifier leur identité s’ils ont des doutes.»

Ce n’a pas été le cas selon elle: «Ce n’est pas ainsi qu’un professionnel se comporte. Si, la nuit, quelqu’un tente de s’introduire chez vous et refuse de s’identifier, c’est une véritable catastrophe pour une personne souffrant de troubles anxieux.» Elle trouve incompréhensible que «l’ITIA affirme avec un sang-froid glacial que la commissaire a respecté toutes les règles, alors que ce n’est pas vrai .

Au contraire, l’agence a affirmé que Marketa Vondrousova avait empêché la commissaire de lui montrer les documents: « Ils ont essayé de présenter les choses comme si tout s’était déroulé à une vitesse fulgurante et que je ne lui avais laissé aucune chance.» Or, l’incident aurait duré environ dix minutes. L’avocat de Marketa Vondrousova aurait demandé à l’inspectrice lors de l’audition: «Vous avez donc eu le temps de sortir le document à signer, mais pas le temps de prouver qu’il s’agissait d’un contrôle légal?» La femme n’aurait pas pu répondre.

«Ils détruisent des vies»

Mais les troubles anxieux n’ont pas non plus été pris en compte lors de l’évaluation. Son compagnon, présent lors de l’entretien, confirme que Marketa Vondrousova souffre d’anxiété depuis des années et qu’elle en souffre de troubles du sommeil et de problèmes psychologiques. Trois médecins différents l’auraient examinée et auraient posé le même diagnostic.

Mais devant le tribunal, on ne l’a pas crue, dit-elle: «Ils prétendent que j’invente tout cela.» Ce qui a été particulièrement bouleversant, c’est que l’un de ces trois médecins était présent à l’audience «et a affirmé que je mentais».

La jeune femme de 26 ans envisage désormais de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS): «L’ITIA ne peut pas prétendre qu’il s’agissait d’un contrôle effectué dans les règles.» Le plus difficile pour elle, c’est d’avoir désormais été étiquetée comme une dopée. L’avant-dernière phrase de l’interview en dit long: «Ce qui m’effraie le plus, c’est le pouvoir illimité et le sang-froid absolu avec lesquels ils détruisent des vies humaines.»