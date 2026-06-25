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Légende du tennis féminin
Chris Evert souffre à nouveau d'un cancer

Légende du tennis féminin, Chris Evert est à nouveau atteinte d'un cancer de l'ovaire. L'Américaine de 71 ans, victorieuse de 18 titres du Grand Chelem, l'a annoncé jeudi sur Instagram.
Publié: il y a 28 minutes
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Chris Evert souffre à nouveau d'un cancer.
Photo: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir subi des examens, Chris Evert a appris le week-end dernier que son cancer de l'ovaire était réapparu. Elle a déjà subi une intervention chirurgicale et entamera une chimiothérapie dans les semaines à venir, écrit l'ex-no 1 mondial.

«Le cancer de l'ovaire est implacable, mais je reste optimiste et déterminée à poursuivre ce combat», souligne Chris Evert, qui va renoncer à toutes ses obligations professionnelles au cours des prochains mois afin de se concentrer sur sa santé. Elle aurait dû intervenir en tant que commentatrice lors du tournoi de Wimbledon qui démarre lundi.

Chris Evert, qui a occupé la 1re place du classement mondial pendant 260 semaines au total, avait révélé publiquement en janvier 2022 qu'elle était atteinte d’un cancer de l'ovaire. Elle l'avait vaincu un an plus tard mais avait annoncé en décembre 2023 que des cellules cancéreuses avaient de nouveau été détectées dans la même région pelvienne. Sa sœur Jeanne était décédée d'un cancer de l'ovaire.

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