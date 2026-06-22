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Pour le refus d'un test antidopage
Une ex-championne de Wimbledon suspendue quatre ans

L'ITIA a suspendu Marketa Vondrousova, ex-n°6 mondiale, pour quatre ans après son refus d'un test antidopage en décembre 2025. L'ex-vainqueure de Wimbledon est interdite de compétition jusqu'en 2030.
Publié: il y a 41 minutes
Coup dur pour la joueuse tchèque Marketa Vondrousova, suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-championne de Wimbledon Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). La Tchèque de 26 ans est sanctionnée pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025.

«En vertu des règles antidopage, la sanction infligée à une joueuse qui refuse de se soumettre à un contrôle doit être la même que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été contrôlée positive», a indiqué l'ITIA dans un communiqué, en précisant que la suspension court jusqu'au 21 juin 2030.

Ex-no 6 mondial

Marketa Vondrousova, ex-no 6 mondial qui avait remporté Wimbledon en 2023, n'a plus joué sur le circuit WTA depuis le mois de janvier. Elle est actuellement classée 122e mondiale.

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