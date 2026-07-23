Les Suisses brillent au Challenger de Zoug. Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich et Dominic Stricker se sont qualifiés pour les quarts de finale, avec un duel 100% helvétique prévu vendredi entre Hüsler et Stricker.

Trois tennismen suisses en quart de finale à Zoug

Trois tennismen suisses en quart de finale à Zoug

ATS Agence télégraphique suisse

Les joueurs suisses profitent de leur avantage à domicile lors du Challenger de Zoug. Trois locaux, Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich et Dominic Stricker se sont qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu vendredi.

On sait d'ores et déjà qu'au moins un Suisse se qualifiera pour les demi-finales de samedi. Marc-Andrea Hüsler (ATP 297), qui dispute son dernier tournoi à Zoug, affrontera Dominic Stricker (ATP 357) dans un duel entre gauchers. Le Bernois s'est imposé jeudi soir face au Slovaque Norbert Gombos (ATP 366) 6-1 6-3. Il sagit de sa quatrième victoire, qualifications comprises, dans le quatrième plus grand tournoi de Suisse. Hüsler s'est imposé en deux sets face à l'Argentin Juan Torres (ATP 283).

Dylan Dietrich (ATP 556), lui aussi issu des qualifications, s’est hissé jusqu’aux quarts de finale. Après sa victoire convaincante face à l'Espagnol Max Alcala Gurri (ATP 181), le meilleur joueur de la ligue universitaire américaine affrontera désormais le Français Harold Mayot (ATP 211), tête de série no 8.