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Au Challenger de Zoug
Marc-Andrea Hüsler mettra un terme à sa carrière la semaine prochaine

Marc-Andrea Hüsler, 30 ans, prendra sa retraite après le Challenger de Zoug. Ancien 47e mondial, il a remporté l’ATP 250 de Sofia en 2022 et sept titres de Challenger au cours de sa carrière.
Publié: 21:12 heures
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Marc-Andrea Hüsler s'arrêtera après le Challenger de Zoug.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

A 30 ans, Marc-Andrea Hüsler a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettra un terme à sa carrière après le Challenger de Zoug, disputé la semaine prochaine. Il est l'un des sept Suisses à avoir remporté un tournoi sur le circuit ATP. En octobre 2022, le Zurichois de 1,96 m avait remporté l'ATP 250 de Sofia. Issu des qualifications, il avait terrassé le Danois Holger Rune en finale.

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Marc-Andrea Hüsler a atteint son meilleur classement en février 2023 avec une 47e place. Il a également remporté sept tournois Challenger et a fait partie de l'équipe de Suisse en Coupe Davis. À Gstaad, il a remporté le tournoi de double en 2021 aux côtés de Dominic Stricker. En six tentatives, l'actuel 307e mondial n'a jamais remporté de match en Grand Chelem.

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