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Départ en fanfare aux ATP Finals
Carlos Alcaraz balaie Frances Tiafoe à Turin

Carlos Alcaraz a nettement battu Frances Tiafoe pour son premier match des ATP Finals.
Publié: il y a 2 minutes
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Carlos Alcaraz l'emporte pour son entrée dans les ATP Finals.
Photo: IMAGO/Marco Canoniero
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Carlo Steiner

Voilà quelqu'un qui n'a pas envie de faire des heures supplémentaires: Carlos Alcaraz (ATP 3) expédie l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) en seulement 69 minutes, 6-2 et 6-2, lors du premier match du groupe B aux ATP Finals.

L'Espagnol, qui a longtemps dû composer avec une blessure au poignet cette saison, confirme qu'il a retrouvé sa meilleure forme. Il enchaîne dans la continuité de ses victoires au tournoi ATP 500 de Stockholm et au Masters de Paris.

Dans la deuxième rencontre du jour dans ce groupe le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) affrontera à 20h30 l'Italien Flavio Cobolli (ATP 6).

Dans le groupe A, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 1) s'est imposé dimanche face à l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 10), tandis que l'Américain Ben Shelton (ATP 4) a battu le Français Arthur Fils (ATP 7).

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