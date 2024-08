Surprise: Alexei Popyrin remporte le Masters 1000 de Montréal

Alexei Popyrin a créé la surprise en s'imposant à Montréal

ATS Agence télégraphique suisse

L'Australien a décroché son premier titre dans un tournoi de cette catégorie, et ainsi le plus grand titre de sa carrière.

Agé de 25 ans, Popyrin n'avait jamais participé, jusque-là, à la moindre demi-finale de Masters 1000, encore moins à une finale. Il est le premier Australien à remporter un tel tournoi depuis Lleyton Hewitt en 2003 à Indian Wells.

«Je pense à tout le travail et les sacrifices que j'ai faits toute ma vie et ces dernières années. Je me suis vraiment concentré sur mon jeu toute la semaine, avec un service qui m'a sauvé à de nombreuses reprises», a-t-il déclaré, ému, avant de recevoir son trophée.

Après des accolades avec son clan et son entraîneur, l'ancien joueur belge Xavier Malisse, Alexei Popyrin a signé la caméra avec cette phrase: «What just happened ?!» (Que vient-il de se passer ?!).

Pour en arriver là, il a écarté Sebastian Korda, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov et Ben Shelton, des joueurs bien mieux classés que lui, et dû composer avec plusieurs interruptions de ses rencontres à cause de la pluie québécoise.