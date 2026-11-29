Alors que les spécialistes du géant s'apprêtent à affronter un parcours particulièrement exigeant dimanche, les descendeurs et les spécialistes du super-G quittent Copper Mountain sans avoir pu profiter pleinement de leur déplacement.

Une tâche très compliquée attend les stars du ski ce dimanche dans le Colorado

Une tâche très compliquée attend les stars du ski ce dimanche dans le Colorado

En bref Les spécialistes suisses de la vitesse n’ont pu s’entraîner qu’une matinée sur la piste de compétition de Copper Mountain

Le super-G de samedi a été annulé à Copper Mountain en raison de vents violents et de chutes de neige fraîche trop abondantes

Le géant commence à plus de 3000 mètres. Thomas Tumler a qualifié la course de l’an dernier de plus difficile de sa carrière

Marcel W. Perren

Le séjour des stars du ski à Copper Mountain, aux États-Unis, a jusqu'ici tourné au fiasco. Même Stefan Rogentin, d'ordinaire si positif, laisse transparaître son mécontentement. Interrogé sur les possibilités d'entraînement dans la station américaine, le Grison répond par une question teintée d'ironie: «Quel entraînement?»

À 32 ans, le skieur se fait ensuite beaucoup plus sérieux: «Tu fais le tour du monde pour pouvoir t'entraîner correctement avant les premières courses de vitesse de la Coupe du monde. Mais, à part quatre descentes sur la piste de compétition, tu ne peux effectuer que quelques virages en position de glisse sur un petit tronçon. L'année dernière, nous n'avions déjà pas pu faire beaucoup plus ici.»

Marco Kohler, son compagnon de chambre, partage son constat. Après avoir héroïquement retrouvé le circuit de la Coupe du monde de vitesse en janvier dernier, à la suite de deux ruptures des ligaments croisés, l'Oberlandais envisage même avec humour une reconversion sportive. «Notre tronçon d'entraînement en position de glisse durait à peine trente secondes. Et près de la moitié de ce temps était consacrée aux poussées avec les bâtons et aux pas de patineur dans la zone de départ. Je pourrais donc envisager une carrière de fondeur!»

La place de Copper Mountain au calendrier est remise en question

Sur la piste principale de la station du Colorado, les Suisses, comme la plupart des autres nations, n'ont pu s'entraîner que durant une seule matinée. La piste devait ensuite être préservée en vue des courses du week-end. Mais le comble est arrivé samedi: le super-G a dû être annulé en raison des importantes chutes de neige et des fortes rafales de vent.

Une chose semble désormais incontournable: les responsables de la Fédération internationale de ski (FIS) devront sérieusement se pencher sur la pertinence de maintenir Copper Mountain au calendrier de la Coupe du monde.

L'ancien directeur alpin de la fédération américaine, Patrick Riml, avait déjà exprimé ses réserves la semaine dernière dans un entretien accordé à Blick. «Ce centre avait été construit à l'origine pour permettre à toutes les équipes de s'entraîner correctement en descente et en super-G avant le début de la saison de vitesse. Mais depuis que Copper Mountain figure au calendrier de la Coupe du monde, cet objectif n'est plus atteint, car la piste de compétition est en grande partie indisponible.»

Le vice-champion du monde parle de «la course la plus difficile de ma carrière»

Dimanche, cette piste doit accueillir le géant. Selon les prévisions météorologiques, les conditions devraient permettre le déroulement de la course. Mais les spécialistes de la discipline pourraient bien vivre l'une des journées les plus éprouvantes de leur hiver.

La piste de Copper Mountain présente en effet plusieurs particularités. Son départ se situe à plus de 3000 mètres d'altitude et elle compte parmi les plus longues du circuit de la Coupe du monde.

L'an dernier, l'Autrichien Stefan Brennsteiner avait remporté l'épreuve en 2'30''97. Il avait notamment signé un temps de 1'17''71 lors de la deuxième manche. Des chronos comparables à ceux enregistrés dans les grands classiques du géant à Alta Badia et à Adelboden. Avec une différence de taille: ces deux courses se disputent à moins de 2000 mètres d'altitude.

Il y a douze mois, Thomas Tumler avait été le meilleur Suisse à Copper Mountain, avec une neuvième place. Le vice-champion du monde de géant n'a pas oublié cette expérience. «C'était la course la plus difficile de toute ma carrière», assure le Grison de 37 ans.

«Lorsqu'une manche comporte autant de changements de direction que celle de l'année dernière, à une altitude déjà extrêmement éprouvante, cela devient vraiment brutal. J'étais complètement épuisé à l'arrivée», raconte le skieur de Samnaun.

Marco Odermatt, lui, n'avait même pas vu l'arrivée: la superstar nidwaldienne avait été éliminée dès le premier secteur du parcours.