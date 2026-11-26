A Copper Mountain, les techniciens de l'équipe italienne de ski sont tombés sur un imposant ours noir. Une rencontre qui a particulièrement effrayé l'Autrichien Patrick Wirth, passé peu avant à pied.

Un ours noir sème la panique dans l'équipe italienne de ski à Copper Mountain

Un ours noir sème la panique dans l'équipe italienne de ski à Copper Mountain

En bref Des techniciens de l'équipe italienne de ski sont tombés sur un ours noir alors qu'ils circulaient en voiture à Copper Mountain

Patrick Wirth avait quitté le local de fartage à pied dix minutes plus tôt, avant de découvrir la vidéo de l'ours

Le super-G est prévu samedi à 19h45, heure suisse, avant le géant dimanche

Marcel W. Perren

Les techniciens de l'équipe italienne de ski ont eu une sacrée frayeur à Copper Mountain, aux Etats-Unis. Alors qu'ils quittaient leur lieu de travail en voiture, les spécialistes se sont soudain retrouvés face à un imposant ours noir!

La vidéo de cette rencontre inattendue a particulièrement marqué Patrick Wirth, ancien spécialiste autrichien du super-G, qui compte un podium en Coupe du monde à son palmarès. «J'ai quitté le local de fartage une dizaine de minutes avant mes collègues italiens, mais à pied et non en voiture. J'ai donc failli avoir une attaque lorsque, peu après mon arrivée à mon logement, j'ai reçu la vidéo de l'ours sur mon téléphone», raconte Patrick Wirth.

Originaire du Vorarlberg, l'Autrichien travaille depuis plusieurs années comme assistant du directeur de course chez Head, l'équipementier de Franjo von Allmen. Après cette mésaventure, il a pris une décision radicale: «Une chose est sûre, je ne ferai plus jamais à pied le trajet entre le local et mon logement.»

Les techniciens italiens ont encore un peu de temps pour se remettre de leurs émotions. La première course de Coupe du monde à Copper Mountain se disputera samedi, avec le super-G prévu à 19h45, heure suisse. Le lendemain, place au géant, dont les deux manches sont programmées à 18h et 21h.