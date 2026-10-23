La Coupe du monde de ski bénéficiera d'une image télévisée plus moderne cette saison. À Sölden, plusieurs nouveautés vont réjouir (ou non) les téléspectateurs.

Des nouveautés pour les fans de ski à la télévision cette saison

Des nouveautés pour les fans de ski à la télévision cette saison

Mathias Germann

Le ski doit devenir plus attrayant pour ses téléspectateurs: avec de nouveaux graphiques, davantage de données en direct et des prises de vue innovantes. «Je suis convaincu que beaucoup de choses vont changer au cours des prochaines années. Le potentiel est grand», déclare Diego Züger, CEO de Swiss-Ski. Mais qu’est-ce qui attend, dès cette saison, les fans de ski? Voici les nouveautés.

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De nouveaux graphiques

Les incrustations des coureurs, des temps et des classements doivent être améliorées. Un projet de la FIS mené durant l’été l’a montré. Un nouveau jeu de graphiques, qui doit paraître plus moderne, sera donc utilisé lors de l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden.

Les écarts en direct

À l'époque, les écarts s'affichaient à chaque temps intermédiaire, pris manuellement. Depuis les Mondiaux 2023, des lignes virtuelles montrent, en slalom et en géant, combien de temps les coureurs gagnent ou perdent en continu. Le vert signifie une avance, le rouge foncé un retard. Tout le monde n’a pas apprécié cette nouveauté, mais elle s’est imposée. Cet hiver, les lignes seront pour la première fois également utilisées dans les disciplines de vitesse. Pour cela, chaque coureur porte un transpondeur sur sa chaussure.

Un micro intégré

À l’avenir, les stars du ski comme Marco Odermatt ne doivent pas seulement être vues pendant leur descente, mais aussi entendues. Un microphone placé sur la combinaison de course doit transmettre directement dans les salons l’effort et le crissement des skis. N'allons-nous pas entendre trop de vent et de bruit? Les tests se sont révélés positifs. L’intelligence artificielle doit filtrer les bruits gênants. La date d’arrivée des microphones dans la Coupe du monde alpine n’est pas encore fixée.

Des caméras sur les masques

Lors des Mondiaux de freestyle 2025 en Engadine, les courses de skicross ont été testées depuis la perspective du coureur et tout s’est déroulé positivement. Il était même possible de choisir en direct entre quatre coureurs. Dans le ski alpin, cela reste de la musique d’avenir. Les caméras sont coûteuses, et on ne sait donc pas encore si seulement certains coureurs ou tous en seront équipés. La sécurité doit avant tout être garantie: en cas de chute, la caméra ne doit pas se prendre dans le filet de sécurité ou la neige. Ce serait un risque pour la sécurité et d’autres tests sont encore nécessaires.

De nouvelles données

Dès cet hiver, la vitesse, l’accélération, la longueur des sauts et le temps de vol pourraient être mesurés. Les forces G qui s’exercent sur les athlètes doivent également apparaître à l’écran à l’avenir. On ne sait pas encore quelles données seront affichées ni quand. Certaines nouveautés pourraient être conservées jusqu’aux Mondiaux 2027 de Crans-Montana.