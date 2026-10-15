Nouveau coup dur pour Aleksander Aamodt Kilde. Le skieur norvégien a subi une rupture du tendon d'Achille lors d'un entraînement mercredi au Chili, a annoncé jeudi sa Fédération.

ATS Agence télégraphique suisse

Âgé de 34 ans, le spécialiste des épreuves de vitesse s'est blessé en chutant lors d'un entraînement de descente, a indiqué la fédération dans un communiqué. Il doit regagner Innsbruck, en Autriche, pour subir des examens médicaux complémentaires et évaluer les possibilités de traitement avec son équipe médicale. La fédération n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Nouveau coup dur

Cette blessure constitue un nouveau coup dur pour le Norvégien, déjà victime d'une lourde chute lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Après plusieurs opérations et une longue convalescence, il avait fait son retour en Coupe du monde fin 2025 mais avait dû renoncer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février 2026.

Vainqueur du gros globe de cristal en 2020 et de 21 épreuves de Coupe du monde, Kilde compte également deux médailles olympiques (argent et bronze) remportées à Pékin en 2022 et deux médailles d'argent aux Mondiaux à Courchevel en 2023. Il est le fiancé de la championne américaine Mikaela Shiffrin.