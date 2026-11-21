Marlies Raich, légende du slalom, révèle à Blick son classement des meilleures techniciennes du monde. Où se situe Emma Aicher, vainqueure à Levi? Et les Suissesses?

Mathias Germann

«Ouf, elle nous laisse enfin tranquille!» Voilà ce qu'ont probablement pensé certaines personnes lorsque Mikaela Shiffrin a annoncé qu’elle ne se concentrerait plus sur le slalom. La légende américaine renonce cette saison aux deux premières courses entre les piquets. Mais qu’est-ce que cela signifie pour la lutte pour le globe de cristal du slalom?

Lors de l’ouverture de la saison de slalom à Levi, Emma Aicher s’est imposée. La jeune skieuse a été couverte d’éloges, mais la légende de la discipline Marlies Raich ne voit toutefois pas l’Allemande remporter le petit globe à la fin de l’hiver. L'Autrichienne, qui a remporté 35 slaloms de Coupe du monde, explique ses choix à Blick et dévoile son top 5.

5. Camille Rast

Camille est techniquement l’une des meilleures et peut effectuer les virages les plus courts. À Levi, elle n’a pas été performante, car elle a un peu de mal dans les passages plats. Cela m’arrivait aussi à l’époque, même si j’ai gagné en 2006 et en 2010. Mais d’autres slaloms suivent désormais, Gurgl est différent de par ses caractéristiques: d’abord raide, puis plat. C’est pourquoi je pense que Camille faire un gros coup. J’aurais aussi pu choisir Zrinka Ljutic à la cinquième place, mais je maintiens mon pronostic.

4. Mikaela Shiffrin

Je me demande ce qu'aurait pu réaliser Mikaela sur le parcours de samedi. Je ne pense pas qu’elle aurait été aux avant-postes, car les performances des autres sont très bonnes. Après Gurgl, Mikaela ne devrait probablement plus manquer que le slalom de Courchevel. Elle disputerait alors au moins sept slaloms sur dix. Comme d’autres skieuses peuvent également manquer des courses, je la place au moins au quatrième rang.

3. Katharina Truppe

Elle m’a beaucoup plu au début de la saison. Kathi a été courageuse, a laissé filer ses skis et a mieux skié que les années précédentes. Sans sa grosse erreur, elle aurait peut-être même pu se battre pour la victoire à Levi. Si elle parvient à gérer mentalement son rôle de cheffe d’équipe, elle a de très belles perspectives.

2. Emma Aicher

Tout le monde parle d'Emma. Et à juste titre! Elle a réalisé un excellent début. Elle est toutefois la seule skieuse à disputer toutes les disciplines. C’est un programme colossal. Je ne suis donc pas certaine que cela suffise pour décrocher le petit globe. Certes, j’ai moi aussi disputé toutes les épreuves au cours d’un hiver et j’y suis parvenue. Mais Emma est encore plus forte dans les disciplines de vitesse. C’est là que, je crois, elle est même encore meilleure. Il faut dire qu’elle garde facilement son calme, sur la piste comme en dehors. Je pense qu’elle saura conserver cette attitude, même maintenant qu’elle subit davantage de pression. Après tout, Emma a déjà plusieurs années de Coupe du monde derrière elle et a accumulé beaucoup d’expérience.

1. Lara Colturi

Deux fois deuxième, à Sölden et à Levi. Lara est en forme. Pour moi, elle est un peu plus régulière que l’année dernière. Toute son équipe est très attentionnée et veille à ne pas commettre d’erreurs. Et, le cas échéant, à ne pas les commettre une deuxième fois. Lara a déjà tiré quelques années d’apprentissage de sa carrière, même si elle est encore très jeune. En slalom, je la vois tout en haut à la fin de l’hiver!