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Après sa suspension
Le président des Mondiaux 2027 de Crans-Montana démissionne

Suspendu mercredi de ses fonctions à Crans-Montana 2027 et à Swiss-Ski, Claude-Alain Schmidhalter annonce sa démission avec effet immédiat. Il assure ne rien avoir à se reprocher.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: zVg
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ATS Agence télégraphique suisse

Suspendu de ses fonctions de président du comité d’organisation des Championnats du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana et de son poste de vice-président de Swiss-Ski, Claude-Alain Schmidhalter démissionne des deux fonctions.

«Je prends acte de la décision de Swiss-Ski et du comité d’organisation des Championnats du monde de ski 2027 de me suspendre provisoirement de mes fonctions jusqu’à nouvel ordre et je la respecte», a-t-il écrit mercredi dans un communiqué adressé aux médias. «J’en tire les conséquences en démissionnant, avec effet immédiat, de mes fonctions.»

«Je ne prends pas cette décision parce que j’aurais quelque chose à me reprocher», affirme-t-il. «Je la prends parce que les Championnats du monde ont aujourd’hui besoin de clarté.»

Un risque de préjudice

«A quelques mois de l’événement, le maintien en retrait pour une durée indéterminée du président du comité d’organisation porterait préjudice à un projet dans lequel je m’investis depuis des années avec une conviction totale», poursuit-il.

La décision de Claude-Alain Schmidhalter tombe juste après l’annonce de sa suspension provisoire des fonctions précitées par le comité directeur des Mondiaux et le présidium de Swiss-Ski. «Cette mesure vise à préserver l’intégrité et la capacité d’action des deux organisations», ont expliqué les deux entités.

Pour l’heure, le comité directeur des Championnats du monde sera dirigé par intérim par son vice-président Sébastien Rey, représentant de l’Association des communes de Crans-Montana au sein du comité, ainsi que par Diego Züger, membre du comité directeur et co-CEO de Swiss-Ski.

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