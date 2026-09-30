Lara Gut-Behrami pourrait-elle rester dans le monde du ski?

Depuis l’annonce de sa retraite, Lara Gut-Behrami se fait discrète. La Tessinoise pourrait-elle rester active dans le monde du ski? Plusieurs pistes se dessinent déjà.

Mathias Germann

Dans un peu plus de trois semaines, l’hiver commencera. Du moins pour la Coupe du monde de ski. A Sölden, en Autriche, la traditionnelle cérémonie d’ouverture lancera la saison. Comme d’habitude. Enfin, pas tout à fait... Pour la première fois depuis de nombreuses années, Lara Gut-Behrami ne sera pas au départ.

La Tessinoise avait lancé sa saison hivernale à 16 reprises dans la vallée de l’Ötztal, et pour la première fois en 2008. Elle s’y était imposée à trois reprises. Son départ constitue un sérieux coup dur pour Swiss-Ski. «Mais c’est aussi une chance pour d’autres de briller et de montrer de quoi elles sont capables», estime Beat Tschuor, entraîneur en chef de l’équipe féminine.

Lors de la traditionnelle semaine de promotion de Swiss-Ski à Dübendorf (ZH), Lara Gut-Behrami est pourtant à peine évoquée. Rien d’étonnant: depuis l’annonce de sa retraite, le 5 août, la Tessinoise se fait très discrète. Elle n’est apparue qu’une seule fois en public aux côtés de son mari Valon Behrami, lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Argentine à Kansas City, aux Etats-Unis. Depuis, plus rien. Lara Gut-Behrami a de nouveau disparu des radars.

«Elle pourrait rester dans le monde du ski»

Jusqu’à ce que Malorie Blanc soit interrogée à son sujet lors d’une conférence de presse. Dans un premier temps, la jeune spécialiste de la vitesse ne révèle rien de particulier. «J’espère qu’elle passe de bons moments après sa carrière de skieuse», glisse-t-elle. Avant d’ajouter que Lara Gut-Behrami est «une légende». Malorie Blanc n’a partagé la piste avec elle que pendant deux ans et aurait «aimé recevoir encore quelques conseils». Les deux skieuses entretiennent manifestement une belle relation.

Puis, au moment de conclure, Malorie Blanc lâche une petite phrase qui ne passe pas inaperçue: «D’après ce que j’entends, elle pourrait rester dans le cirque blanc. Ce serait une bonne chose, nous verrons ce qui arrivera. » A Dübendorf, cette déclaration suffit à éveiller la curiosité.

Blick revient donc sur le sujet après la conférence de presse. Malorie Blanc sait-elle quelque chose de concret concernant l’avenir de Lara Gut-Behrami? «Non. Lara et moi, on s’est toujours très bien entendues. Je trouve que ce serait tout simplement dommage que le ski ne puisse plus bénéficier de son expérience et de ses connaissances.» La question reste donc ouverte: quel rôle Lara Gut-Behrami pourrait-elle jouer à l’avenir dans le monde des sports d’hiver?

Ka-Ex, analyste à la RSI ou rôle au sein de Swiss Olympic

Plusieurs possibilités existent sur le papier. Lara Gut-Behrami est copropriétaire de la boisson de récupération Ka-Ex et en est également ambassadrice. Au cours de sa carrière, elle a par ailleurs évoqué à plusieurs reprises son désir d’avoir des enfants. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle entend se retirer complètement de la vie publique. Lors d’événements organisés avec son sponsor Ragusa, elle avait notamment expliqué qu’elle pouvait s’imaginer travailler tout en ayant des enfants.

En revanche, il semble peu probable de la retrouver un jour sur le bord des pistes comme entraîneuse. Une reconversion à la télévision aurait davantage de sens. Pour la RSI, l’arrivée de Lara Gut-Behrami comme consultante aurait évidemment de quoi faire rêver. Blick s’est renseigné. Mais la télévision tessinoise a écarté cette possibilité: Lara Gut-Behrami n’analysera pas les courses.

Une autre piste mène à Swiss Olympic. Dans le cadre du projet des Jeux olympiques de 2038 en Suisse, l’ancienne championne pourrait devenir une ambassadrice de premier plan. Un rôle comparable à celui de Michelle Gisin et de Malorie Blanc dans le cadre de la candidature pour les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana.

«Il est prématuré de se prononcer»

Swiss Olympic dispose par ailleurs déjà d’un ancien grand nom du sport suisse au sein de sa direction: Dario Cologna, ancienne star du ski de fond, y représente les athlètes.

Qu’en est-il donc de Lara Gut-Behrami? Frédéric Favre, PDG de Switzerland 2038, préfère pour l’instant rester prudent. «A l’heure actuelle, il est donc prématuré de se prononcer sur un éventuel rôle futur d’autres athlètes, qu’ils soient en activité ou à la retraite, au sein d’une future structure organisationnelle. La poursuite de l’idée avec Lara Gut-Behrami dépendra sans doute aussi de la capacité du projet à franchir les prochains obstacles.»

En clair, rien n’est décidé. Et surtout, rien ne permet encore d’affirmer que Lara Gut-Behrami aura un rôle dans l’un ou l’autre de ces projets. Au final, elle seule sait quelles portes elle souhaite ouvrir après sa carrière. Pour l’instant, toutes ces pistes ne sont donc que des hypothèses. Mais une chose est certaine: même après avoir rangé ses skis, Lara Gut-Behrami continue de susciter la curiosité.