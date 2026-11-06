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Des Mondiaux allégés
L'épreuve du combiné par équipes menacée par la FIS?

La FIS vise des Mondiaux de ski supplémentaires et allégés à partir de 2032. Dans une telle situation, l'épreuve du combiné par équipes pourrait être menacée. Une mauvaise nouvelle pour les Suisses.
Publié: 09:25 heures
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Loïc Meillard (à gauche) et Franjo von Allmen ont remporté l’or en combiné par équipes aux Mondiaux 2025.
Photo: IMAGO/NTB
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Mathias Germann

Un hiver sans grand événement? Pour la FIS, ce ne serait pas tout à fait un hiver perdu, mais pas non plus un hiver parfait. Pour 2028, la fédération internationale de ski voulait ajouter des Mondiaux de ski au programme. L’Andorre était prête à les organiser, mais les athlètes et les fédérations ont résisté. Les droits liés aux médias se sont aussi avérés être un obstacle. Et la FIS a finalement fait marche arrière.

La fédération internationale de ski reste toutefois fidèle à sa vision pour le futur. À partir de 2032, le calendrier des Mondiaux doit être intensifié. Le président de la FIS, Alexander Ospelt, songe à des sites au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, des pays qui ont peu d’occasions de s’exprimer en Coupe du monde. Il ne craint pas que l’ajout de nouvelles joutes mondiales ne dévalorise les Championnats du monde, ni pour les athlètes ni pour le public. Les Mondiaux de Saalbach 2025 ont démontré à quel point l’enthousiasme pouvait être grand. Crans-Montana 2027 leur emboîtera le pas en février prochain.

La fin du combiné par équipes?

Une chose est claire: avec des Mondiaux supplémentaires, la FIS veut aussi exploiter de nouvelles sources de revenus. Après quatre années sous la présidence de Johan Eliasch, les caisses se sont vidées. Mais Alexander Ospelt avance encore une autre idée dans le «Podcast am Pistenrand» de la SRF. «Ce dont on peut peut-être discuter, c’est... Veut-on autant de courses lors des Mondiaux?», déclare le nouvel homme fort de la FIS.

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Actuellement, cinq épreuves sont au programme chez les hommes et chez les femmes: la descente, le super-G, le géant, le slalom et le combiné par équipes. L’épreuve par équipes pourrait être de trop, estime Alexander Ospelt. Le Liechtensteinois remet aussi en cause la légitimité de l'épreuve: «Gagner le combiné par équipes, c'est devenir champion du monde. Est-ce à égalité avec un champion du monde de descente. Ça se discute.»

Alors, le combiné par équipes est-il menacé? Alexander Ospelt réfléchit à des Mondiaux allégés: sur neuf jours au lieu de quatorze. Les disciplines classiques pourraient donc se tenir sur deux week-ends. «Les autres jours sont de toute façon généralement des jours déficitaires pour les organisateurs.» Un problème: sans combiné par équipes aux Mondiaux, l'épreuve pourrait également disparaître du programme olympique.

Des Mondiaux plus courts?

Blick a posé la question à Swiss-Ski. Le co-directeur général Diego Züger confirme que l’intérêt du public est moindre en semaine, comparé au week-end, sur le site comme à la télévision. «Ces événements sont plus difficiles à commercialiser», explique-t-il. Il croit néanmoins au potentiel du combiné par équipes. Les courses ont convaincu non seulement aux Mondiaux de Saalbach, mais aussi récemment aux Jeux olympiques d’hiver 2026. L’élite de la descente s’élance d’abord, puis les spécialistes du slalom prennent le départ. À la fin, les temps sont additionnés, garantissant le suspense.

Pour Diego Züger, une chose est toutefois claire: «Si l’on veut des Mondiaux plus courts entre deux éditions, il faut absolument supprimer une épreuve... il faudra évaluer laquelle. On ne peut pas tout intégrer.» Il propose donc une autre voie: revaloriser le combiné par équipes. «On pourrait envisager d’organiser ponctuellement ces courses également pendant la saison, par exemple lors de la finale de la Coupe du monde. Le combiné par équipes pourrait alors s’établir davantage. Et il serait probablement plus facile à commercialiser en semaine lors des Mondiaux.»

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