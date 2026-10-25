Gino Caviezel va effectuer son vrai retour depuis sa terrible blessure de Bormio, fin 2024. Le Grison se confie sur son processus de rétablissement, juste avant de prendre un nouveau départ à Sölden.

Marcel W. Perren

La chute qui frappe Gino Caviezel fin 2024, sur la célèbre Stelvio de Bormio, est brutale. Ses ligaments et les tendons du muscle du mollet droit se déchiqutent, littéralement! «Pour moi, il était clair à ce moment-là que Gino ne prendrait plus jamais le départ d’une course de Coupe du monde», avoue Hanspeter Habersatter, le serviceman de Gino Caviezel.

Un rétablissement épuisant

Même les médecins renommés ont atteint leurs limites face aux dégâts subis par le genou droit de Gino Caviezel. «Deux médecins ont refusé de m’opérer parce qu’ils n’avaient encore jamais, ou seulement une fois, été confrontés à une blessure comparable», révèle le skieur grison.

C’est finalement le professeur allemand Peter Angele qui a opéré Gino Caviezel, à Ratisbonne. Si le skieur suisse a réussi son retour dans le cirque blanc, il le doit aussi, selon lui, à sa collaboration avec le thérapeute Rolf Fischer. «Rolf n’est pas quelqu’un qui impose simplement les mains, ses thérapies sont un travail difficile. Je suis complètement épuisé après chaque séance. Mais sa méthode accélère tellement le processus de guérison que j’ai déjà pu me rendre en Allemagne pour l’opération sans béquilles.»

Une répétition générale réussie

L’hiver dernier, Gino Caviezel a disputé une seule course, le slalom géant de Schladming, sur une piste complètement verglacée. Il avait alors manqué la qualification pour la seconde manche. Mais avant le début de la nouvelle saison de Coupe du monde, même l’homme qui ne croyait pas à un retour juste après l’accident pense que Gino Caviezel peut décrocher sa place en manche finale à Sölden. «Le week-end dernier, nous nous sommes déjà entraînés sur la piste de course à Sölden et Gino s’est vraiment bien débrouillé dans des conditions difficiles. Par rapport à l’année dernière, il est devenu encore plus fort physiquement, mais aussi mentalement, c’est pourquoi je lui fais confiance pour se qualifier cette fois pour la seconde manche», déclare Hanspeter Habersatter.

Personne ne peut ni ne veut actuellement estimer si le troisième du géant de Sölden en 2020 parviendra encore à monter sur un podium de Coupe du monde à long terme. Mais pour Hanspeter Habersatter, une chose est sûre: «Gino a déjà réalisé une performance sensationnelle. La plupart des skieurs de compétition ne seraient pas revenus au départ après une telle blessure, encore moins à cet âge-là. Mais les Caviezel sont particulièrement résistants.»

Le dialogue entre Gino et son frère Mauro, alors que le cadet était chargé dans l’hélicoptère de la Rega à Bormio, prouve d’ailleurs que les Caviezel sont des caractères hors du commun: «À partir de maintenant, ça va aller de l’avant, Gino. Tout sera fait pour que tu réussisses à retrouver la Coupe du monde!» Une déclaration forte, qui devra être confirmée dimanche à Sölden.