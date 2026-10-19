Sans Lara Gut-Behrami, une nouvelle ère commence pour les skieuses suisses. En géant, les techniciennes voudront lancer leur saison de la meilleure façon à Sölden.

Mathias Germann

Les feuilles des arbres brillent de jaune, de brun et d’orange. La neige et l’hiver se font encore discrets. Pourtant, l’ouverture traditionnelle de la saison à Sölden, en Autriche, est imminente. Ces 18 dernières années, cela signifiait aussi: place au show Lara Gut-Behrami. La Tessinoise s'y est imposée trois fois et a terminé troisième l’hiver dernier.

Mais cette fois, tout est différent pour l’équipe suisse. Le nom de Lara Gut-Behrami a disparu de la liste de départ. Son podium sur le glacier du Rettenbach a été le dernier de sa carrière. Peu après, elle s’est gravement blessée au genou et a mis un terme à sa carrière en août. «D’un côté, c’est extrêmement dommage qu’elle soit absente. De l’autre, nous regardons vers l’avenir», déclare l’entraîneur en chef des femmes, Beat Tschuor. Que peuvent désormais attendre les fans suisses?

Camille Rast comme principal atout

Camille Rast, clairement, se présente comme la principale relève. L’hiver dernier, elle s’est classée sept fois dans le top 5 et a remporté sa première victoire en Coupe du monde dans cette discipline. Le camp d’entraînement à Ushuaïa (Argentine) s’est également bien déroulé. Sa hanche ne lui a que rarement posé problème, «même si elle n’est pas à 100 %», précise Camille Rast.

Camille Rast possède tout ce qu’il faut pour dompter la pente très raide de Sölden. L’hiver dernier également, elle était bien partie avant de commettre une erreur fatale. Résultat: une 15e place. De plus, le rendez-vous dans la vallée de l’Ötztal ne fait pas partie de ses courses préférées. Il arrive souvent trop tôt pour elle. «C’est la première course. Je préfère quand je suis dans le rythme de la compétition», explique Camille Rast. Ce rythme, elle ne l’a pas encore. À Sölden, elle n’a jamais fait mieux que douzième (2024). Un podium est donc possible, mais pas attendu.

Et les plus jeunes, dans tout ça?

Outre Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin manque également à l’appel. On ignore si elle disputera un jour de nouvelles courses de Coupe du monde. La Suisse dispose malgré tout de dix places de départ, plus que toute autre nation. Après des années difficiles en géant, Wendy Holdener veut revenir parmi les meilleures techniciennes. Vanessa Kasper est capable de décrocher une place dans le top 20. Les jeunes Dania Allenbach, Sue Piller et Stefanie Grob peuvent également entrer dans le top 30.

Et qui sait: Corinne Suter, spécialiste de la vitesse, pourrait-elle créer la surprise? Une chose est sûre: Malorie Blanc sera absente à Sölden. Selon des initiés, elle est très rapide en géant, mais Swiss-Ski veut la faire progresser avec prudence.

Sue Piller possède un grand potentiel. Dans la liste de départ de la Coupe du monde, elle figure au 31e rang. Cela signifie qu’à Sölden, malgré une piste qui devrait être tracée prochainement, elle devrait s’élancer avec un numéro de départ prometteur. «Cet hiver, je veux attaquer les portes de manière plus directe», dit-elle. Moins de détours, plus de vitesse: cela pourrait s’avérer payant. Son amie Dania Allenbach devrait faire ses débuts à Sölden. Le talent de la Bernoise est grand, tout comme son envie d’attaquer. «Mais parfois, il faut davantage de jugeote», dit-elle en souriant. Dania Allenbach n’a rien à perdre et beaucoup à gagner à Sölden.