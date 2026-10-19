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Surprise à Sölden
Corinne Suter alignée en géant pour la première fois depuis trois ans

Swiss-Ski a dévoilé les dix skieuses alignées pour le géant d'ouverture de la Coupe du monde, samedi à Sölden. Corinne Suter revient après trois ans d'absence dans cette discipline.
Publié: 11:30 heures
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Corinne Suter va reprendre du service en géant.
Photo: Claudio Thoma
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ATS Agence télégraphique suisse

Swiss-Ski a dévoilé lundi le nom des dix skieuses qui disputeront le géant d'ouverture de la Coupe du monde samedi à Sölden. Parmi elles figure Corinne Suter.

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La Schwytzoise s'alignera dans la discipline pour la première fois depuis octobre 2023 à Sölden, où elle n'était pas parvenue à se qualifier pour la deuxième manche. Elle affiche un 14e rang comme meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde (Lenzerheide 2021).

Camille Rast sera la leader de cette équipe de Suisse de géant. La Fribourgeoise Sue Piller espère elle aussi frapper d'entrée un grand coup, alors que Wendy Holdener veut avant tout retrouver ses meilleures sensations dans la spécialité.

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