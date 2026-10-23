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À nouveau blessée
Delphine Darbellay ne pourra pas prendre le départ à Sölden

Delphine Darbellay aurait dû faire son retour en Coupe du monde à Sölden. Mais la Valaisanne s'est blessée à un pouce à l'entraînement.
Publié: il y a 3 minutes
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Delphine Darbellay ne sera pas au départ du géant de Sölden.
Photo: Getty Images
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Blick Sport

Lorsque Swiss-Ski a dévoilé en début de semaine la sélection pour l’ouverture de la saison à Sölden, le nom de Delphine Darbellay manquait à l’appel, de façon quelque peu surprenante. La skieuse, qui avait disputé six géants de Coupe du monde il y a deux ans, comptait en effet faire son retour après ses problèmes de dos et une saison dernière entièrement manquée.

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Ce ne sera toutefois pas pour tout de suite: la Valaisanne est à nouveau freinée par une blessure, après avoir heurté violemment un piquet à l’entraînement. «Je me suis blessée il y a une semaine à la Diavolezza. Je me suis cassé et luxé le pouce, ce qui m’a obligée à subir une opération», explique Delphine Darbellay au quotidien valaisan «Le Nouvelliste». Elle s’attend actuellement à une indisponibilité d’environ six semaines.

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