Feu vert pour les épreuves de Sölden

Stefan Meier
Le week-end prochain, la saison de ski doit commencer à Sölden. La FIS a donné son feu vert au coup d'envoi, puisque le contrôle de la neige s'est révélé positif. Sölden et le glacier du Rettenbach seraient prêts pour les courses.
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En effet, un coup d'œil à la webcam montre une piste impeccable dans l'aire d'arrivée. Cependant, la surface blanche fait défaut à gauche et à droite. Comme l'a montré une vidéo cette semaine, de la neige conservée durant l'été a été utilisée pour la préparation en raison du manque de neige.
Le week-end prochain, les femmes seront d'abord de la partie samedi avec le géant. Le lendemain, ce sera au tour des hommes pour le traditionnel début de saison dans la même épreuve.
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