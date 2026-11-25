Federica Brignone met un terme à sa carrière avec effet immédiat. La double championne olympique italienne, âgée de 36 ans, explique que sa jambe n’est toujours pas complètement rétablie.

Une double championne olympique met fin à sa carrière

Une double championne olympique met fin à sa carrière

ATS Agence télégraphique suisse

L’Italienne Federica Brignone met fin à sa carrière avec effet immédiat. C’est ce qu’a annoncé sur Instagram la double championne olympique de 36 ans.

«J’ai réalisé que ma jambe n’était pas encore complètement rétablie et que je souffrais encore trop. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière sportive», a déclaré Brignone sur le réseau social.

Après Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, c’est une autre grande figure du ski qui range ses lattes à cause d’un corps meurtri. «Ce fut une décision difficile à prendre et, malgré tout ce que j’ai fait pour être de retour sur les pistes, la gravité de ma blessure ne me le permet tout simplement pas.»

Brignone se retire avec 37 victoires en Coupe du monde, deux gros globes de cristal, cinq petits globes, cinq médailles olympiques, dont les titres en super-G et en géant à Cortina en février dernier, ainsi que cinq médailles mondiales, dont l’or en combiné en 2023 et en géant en 2025.

La Valdôtaine souhaite toutefois pouvoir effectuer une dernière descente et se retrouver une ultime fois dans le portillon de départ pour boucler la boucle. «Pour pouvoir dire au revoir à ce sport que j’aime tant et à toutes celles et ceux qui m’ont soutenue. Je vous tiendrai au courant du moment et du lieu où cela se fera», conclut-elle.