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Un top 30 illusoire
Encore trop loin des meilleurs, Marcel Hirscher renonce au géant de Sölden

L’Austro-Néerlandais ne fera pas son retour à Sölden. Ne s'estimant pas au niveau, il préfère préserver ses wild cards, désormais limitées par la FIS.
Publié: 16:40 heures
Marcel Hirscher n'a pas encore récupéré tous ses moyens.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Marcel Hirscher ne prendra pas le départ du géant d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden le 25 octobre, a annoncé samedi son entourage. L'Austro-Néerlandais préfère conserver ses wild cards, désormais limitées à quatre par discipline.

Les premiers entraînements sur le glacier du Rettenbach ont montré que l'octuple vainqueur du gros globe de cristal était encore trop loin des meilleurs. Avec les nouvelles réglementations de la FIS concernant les wild cards, le skieur de 37 ans et son entourage ont préféré retarder son retour aux affaires.

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Après avoir mis fin à sa carrière en 2019, Marcel Hirscher avait décidé cinq ans plus tard de rechausser les skis sous les couleurs des Pays-Bas, le pays de sa mère. Il avait disputé trois courses au début de la saison 2024/25 grâce à une wild card lui permettant de s'élancer avec le dossard 31, avant de gravement se blesser au genou gauche en décembre 2024.

Son nouveau retour est désormais compliqué par un durcissement des règles de la FIS. Les wild cards sont désormais limitées à quatre par discipline et une place hors du top 30 «grille» une cartouche. Sachant qu'un top 30 à Sölden était illusoire, Hirscher a donc décidé de ne pas en utiliser une prématurément.

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