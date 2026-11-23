Deux Suissesses surprennent en slalom à Gurgl, l'une d'elles notamment avec ses cris. À cela s'ajoutent un règlement de comptes cinglant avec les skieuses de l'ÖSV et une petite pique de Henrik Kristoffersen envers la Norvège. Voici le point sur le ski.

Cette slalomeuse suisse est rentrée de Gurgl avec son fan's club

Cette slalomeuse suisse est rentrée de Gurgl avec son fan's club

Mathias Germann

Une petite bière dans le car d'Aline Höpli

Aline Höpli connaît le meilleur début de saison de sa carrière: 14e à Levi et 19e à Gurgl. «Je suis super heureuse», s'exclame-t-elle. Son fan's club se fait également remarquer à Gurgl: environ 50 personnes ont fait le déplacement. Ils encouragent la skieuse de Flawil (SG) à grands cris, parfois torse nu. «Je suis contente de les avoir. Ils sont partis à 5h du matin. Je vais maintenant rentrer avec eux en car», s'amuse-t-elle. Comme autrefois Marco Odermatt après sa victoire en 2022 à Adelboden (BE). «Ce sera amusant – je m'offrirai peut-être aussi une petite bière.»

Tanguy Nef et la construction de sa maison

«La date de la première victoire de Tanguy dépend de la taille de la maison qu'il veut construire», lâche Julien Vuignier. L'entraîneur adjoint de slalom parle au sens figuré et fait référence à Tanguy Nef. Le Genevois est monté pour la première fois sur un podium de Coupe du monde à Gurgl, à la troisième place. Des fondations plus que solides. «Nous construisons maintenant étape par étape. D'abord, confirmer la place sur le podium. Ensuite, la victoire arrivera.» Le Genevois aurait probablement préféré un gratte-ciel. Il annonce: «J'ai dû attendre mes 30 ans pour monter sur un podium de Coupe du monde. Je gagnerai encore.»

«Quand j'ai peur, je commence à crier»

Six ans après ses débuts en Coupe du monde, Selina Egloff a enfin marqué ses premiers points. La Grionne termine 15e et est folle de bonheur. «C'est un immense soulagement, c'est super», s'exclame-t-elle. Elle a ainsi rempli la moitié des critères de qualification pour les Mondiaux à domicile de Crans-Montana. Ses courses sont également entendues de loin: Selina Egloff glapit et crie presque à chaque porte. Cela s'entend même très bien à la télévision. «Malheureusement», dit la Grisonne en souriant. Elle aimerait changer cela, mais ne s'en rend pas compte. «Chaque fois que j'ai un peu peur, je commence à crier.»

Les Autrichiennes sont-elles vraiment si mauvaises? «Oui!»

Le journaliste de ski Christoph Geiler écrit depuis plus de 30 ans pour le «Kurier». Il en a vu des courses. Mais après le slalom féminin de Gurgl, il déclare à Blick: «Je ne me souviens pas d'une telle raclée que celle de samedi.» Aucune Autrichienne ne marque de points. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1997. Les techniciennes autrichiennes sont-elles vraiment si mauvaises? «Oui! Et cela pourrait encore empirer à l'avenir. Car il n'y a pratiquement personne pour assurer la relève en Coupe d'Europe», assure le journaliste. Lors du prochain slalom à Killington (Etats-Unis), les sept places de départ possibles ne devraient même pas être toutes occupées. «C'est désolant», peste l'Autrichien.

La Suisse bien pâle à côté de Lara Colturi

L'Albanie, puissance du ski? L'Italienne d'origine Lara Colturi ne gagne pas seulement à Gurgl, elle engrange aussi assidûment des points pour l'Albanie au classement des nations. Conséquence: le pays des Balkans occupe la 3e place chez les femmes. Colturi a jusqu'ici récolté 260 points, soit plus que toutes les Suissesses réunies (222, 5e place). L'Autriche occupe la 6e place avec 132 points.

Henrik Kristoffersen lance une pique à la Norvège

Jeudi, l'office du tourisme de la vallée de l'Ötztal a organisé une grande rencontre avec les médias à l'hôtel Riml. Emma Aicher était chargée de préparer des Ziachkiachln de l'Ötztal, une pâtisserie à base de pâte levée cuite dans la graisse. Elle s'en sort bien, mais déclare: «Je suis plus habile sur les skis.» Juste à côté se tient le géant norvégien Henrik Kristoffersen. Interrogé sur ses objectifs, il répond: «Je préfère gagner des courses plutôt que des globes de cristal. Je veux vivre les émotions dans l'aire d'arrivée après une victoire – c'est le plus beau.» Alors que l'on spéculait depuis longtemps sur un changement de nationalité sportive en faveur de l'Autriche, le sujet devrait être clos. Henrik Kristoffersen aime malgré tout son pays d'adoption. «La nourriture est meilleure ici qu'en Norvège», se marre-t-il. Rires et applaudissements. En course, la victoire lui échappe: Henrik Kristoffersen a été éliminé lors de la deuxième manche.

Des parents connus, un grand talent

Parallèlement à la Coupe du monde, deux slaloms de Coupe d'Europe ont lieu à Levi. Les jeunes Suissesses convainquent en équipe. Anna Flatscher est à chaque fois la meilleure. Samedi, elle est montée pour la première fois sur un podium de Coupe d'Europe, à la troisième place, puis termine sixième dimanche. Anna Flatscher est la fille de l'ancienne championne du monde de géant Sonja Nef et du directeur alpin de Swiss-Ski Hans Flatscher. «Nous sommes heureux et très fiers», avoue le père.