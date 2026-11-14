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Elle a même battu Camille Rast!
Sensation à Levi: voilà vingt-sept ans qu'une skieuse de ce pays n'avait pas fini dans le top 10!

La grande surprise du premier slalom de la saison s'appelle Madison Hoffman. L'Australienne, partie avec le dossard 57 (!) a créé la sensation à Levi en décrochant une magnifique huitième place.
Publié: il y a 2 minutes
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Madison Hoffman obtient une sensationnelle huitième place au slalom de Levi.
Photo: AFP

En bref

  • Emma Aicher remporte le slalom de Levi, Madison Hoffman termine huitième devant toutes les Suissesses
  • Elle s'élance avec le dossard 57 et pointe au 13e rang après la première manche.
  • Avec sa huitième place, Madison Hoffman signe le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde, ainsi que le meilleur d'une Australienne depuis 27 ans
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Julian Sigrist

Wendy Holdener (10e) et Camille Rast (11e) ont quelque peu déçu lors du premier slalom de la saison à Levi (Finlande). Mais la véritable sensation du jour est venue de bien plus loin. L'Australienne Madison Hoffman a devancé toutes les Suissesses lors de la victoire d'Emma Aicher, signant une performance aussi inattendue que remarquable avec sa huitième place.

Dès la première manche, la skieuse de 26 ans avait annoncé la couleur. Partie avec le dossard 57 (!), elle avait réussi à se hisser au 13e rang. Et pas question de se contenter de défendre sa position lors de la deuxième manche. Hoffman a de nouveau attaqué sans retenue, prenant provisoirement la tête avec une avance de près d'une demi-seconde. Au final, elle a gagné cinq places supplémentaires pour signer, de très loin, le meilleur résultat de sa carrière.

Jusqu'ici, l'Australienne n'avait inscrit des points en Coupe du monde qu'à une seule reprise: déjà à Levi, il y a trois ans, avec une 25e place. Elle avait également terminé 23e des Jeux olympiques cette année. Sa huitième place constitue ainsi le meilleur résultat d'une skieuse australienne en Coupe du monde depuis près de 27 ans. En février 2000, Zali Steggall (52 ans) avait en effet réalisé la même performance à Serre Chevalier, en France.

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