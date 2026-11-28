Selina Egloff était autrefois considérée comme le plus grand espoir du ski suisse. Mais à 20 ans, rongée par les doutes, elle a songé à tout arrêter. Aujourd’hui, à 25 ans, la Grisonne a retrouvé le chemin des pistes et, surtout, le plaisir de skier.

Selina Egloff, la deuxième vie d’un talent suisse qui avait perdu la flamme

Selina Egloff, la deuxième vie d’un talent suisse qui avait perdu la flamme

En bref Selina Egloff (25 ans) a marqué des points sept ans après ses débuts en Coupe du monde

La Grisonne a fait une pause en 2022, incapable de supporter la pression du sport de haut niveau

Elle suit une formation d’enseignante qui lui fait du bien à la tête

Benjamin Soland et Mathias Germann

Le ski, c’était toute sa vie. Mais il a aussi failli tout lui prendre. «J’ai remis beaucoup de choses en question. Aujourd’hui, je me sens vraiment très bien là où j’en suis. J’ai retrouvé le plaisir de skier et j’en profite pleinement», confie Selina Egloff (25 ans).

Samedi, à Gurgl (Autriche), elle a enfin débloqué son compteur en Coupe du monde. À sa 16e tentative, sept ans après ses débuts sur le circuit, la Grisonne de Scuol a décroché une belle 15e place. Son sourire en disait long. Car le chemin jusqu’à ce retour au premier plan n’a pas toujours été facile.

«Mon réservoir d’énergie était à sec»

Retour en août 2022. Selina Egloff tire la sonnette d’alarme et envisage de mettre un terme à sa carrière. Elle n’a pourtant que 20 ans, n’est pas blessée et bénéficie d’une place au sein du cadre B. Swiss-Ski croit en elle et souhaite poursuivre son accompagnement. Mais la jeune skieuse est à bout. Elle se met une pression énorme et réalise que les exigences du sport de haut niveau ne lui conviennent plus. «Le sport de haut niveau avait considérablement vidé mon réservoir d’énergie», raconte-t-elle.

Son entourage l’encourage alors à prendre du recul et à faire une pause. Egloff décide de suivre ce conseil et renonce à la saison 2022/23. Sans pour autant annoncer sa retraite. «Il était important pour moi de prendre le temps nécessaire pour recharger mes batteries en me consacrant à d’autres activités», explique-t-elle.

Une vie loin des pistes qui lui fait du bien

Mettre sa carrière entre parenthèses en pleine force de l’âge, sans être freinée par une blessure: une démarche plutôt inhabituelle dans le monde du ski. Avec le recul, pourtant, cette décision apparaît comme une évidence.

Selina Egloff prend ses distances avec la compétition. Ses skis finissent à la cave. Elle retrouve ses amis, fait du VTT, va nager et, surtout, entame une formation d’enseignante à l’école primaire.

Cette parenthèse lui fait le plus grand bien. Au point qu’elle décide de revenir à la compétition dès la saison suivante. Avec l’esprit plus léger et une conviction nouvelle: sa vie ne se résume pas au ski. L’été dernier, elle a ainsi régulièrement repris le chemin de l’école pour enseigner.

«Cela me fait énormément de bien mentalement et j'aime beaucoup ça. Je pense qu’il est important de trouver aussi ses marques dans la vie normale, en dehors du ski», souligne-t-elle.

Le métier d’enseignante est formidable, estime-t-elle. Mais il représente aussi un sacré défi. Comme le ski? «Exactement! Aucun jour ne se ressemble et je dois constamment m’adapter», sourit la technicienne.

Elle ne regrette pas d’avoir tiré la sonnette d’alarme

L’histoire de Selina Egloff dans le monde du ski est loin d’être terminée. À 18 ans, elle était présentée comme le plus grand talent du ski suisse. Sept ans plus tard, elle a toujours faim de compétition. Et peu importe si son parcours ne ressemble pas à celui qu’on lui avait imaginé. Chacun avance à son rythme.

«Je reste convaincue que cette pause était exactement ce dont j’avais besoin à l’époque. Sans elle, je ne serais peut-être même plus là aujourd’hui», reconnaît-elle.

Avec le recul, la Grisonne estime d’ailleurs que ses débuts en Coupe du monde, en 2019 à Levi (Finlande), alors qu’elle venait tout juste de devenir majeure, sont peut-être intervenus trop tôt. «Je voulais absolument y participer. Mais il aurait sans doute été préférable d’attendre encore un peu.» Impossible toutefois de refaire l’histoire.

Avant le géant de Killington (États-Unis), une question se pose: qu’est-ce qui l’a finalement poussée à retrouver le chemin de la compétition, alors qu’elle s’épanouissait aussi dans sa formation d’enseignante?

«Le fait de devoir me lever à 5h du matin et de pouvoir admirer le lever du soleil sur le glacier m’avait manqué», raconte-t-elle. Mais ce n’est pas tout. «Je voulais surtout retrouver le plaisir d’enchaîner les portes sur des pistes parfaitement préparées. C’est une sensation incomparable.»