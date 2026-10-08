Un an après la chute mortelle du skieur Matteo Franzoso, de nouvelles accusations sont portées contre la fédération italienne de ski. Celle-ci réagit fermement.

Lynn Piubel

Matteo Franzoso avait de grandes ambitions lorsque son rêve de faire carrière dans le ski a pris une tournure tragique. Le 13 septembre 2025, le skieur italien a chuté lors d'un entraînement sur la piste de La Parva, au Chili, et n'a pas survécu.

Après un saut, le spécialiste de la vitesse a perdu le contrôle de ses skis, a glissé sous un filet de sécurité, puis a percuté une barrière pare-vent. Matteo Franzoso a subi un grave traumatisme crânien et a été transporté par hélicoptère à Santiago du Chili. Deux jours plus tard, il y est décédé à l'hôpital.

Un an plus tard, le drame fait à nouveau couler beaucoup d'encre. Certes, l'enquête a depuis été classée sans suite, faute d'indices concrets concernant une responsabilité de membres de la fédération. Mais selon les médias italiens, de nouvelles accusations sont tombées.

«Insensible et irrespectueuse»

Selon leurs informations, des manquements auraient été commis au sein de la fédération et la mort de Matteo Franzoso ne serait pas uniquement imputable à des erreurs de l'athlète. Une accusation affirme notamment que la piste d'entraînement au Chili n'aurait jamais été inspectée au préalable par des responsables italiens, comme il est de coutume. D'autres skieurs auraient également signalé le danger d'une partie de la piste avant l'accident.

La fédération italienne de ski a immédiatement réagi jeudi, avec des mots très durs face à ces accusations. «Insensible, irresponsable et irrespectueuse», écrit la FISI à propos de cette présentation des faits. La fédération est particulièrement contrariée par le fait que ces informations soient mises en relation avec son assemblée élective, prévue le 10 octobre.