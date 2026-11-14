Julia Scheib se confie sans détour sur sa vie privée dans une interview. La skieuse autrichienne révèle notamment qu'elle est fiancée, ce que personne ne savait.

«L'homme de mes rêves est mon fiancé»: Julia Scheib a trouvé le bonheur et ose enfin l'exprimer

«L'homme de mes rêves est mon fiancé»: Julia Scheib a trouvé le bonheur et ose enfin l'exprimer

En bref Julia Scheib livre des informations inhabituelles sur sa vie privée dans une interview

La skieuse parle de sa relation et révèle qu'elle est fiancée

Aucune date de mariage n'a encore été fixée, et Julia Scheib ne veut pas se mettre la pression

Ramona Bieri

Julia Scheib a décroché l'hiver dernier le petit globe de cristal du slalom géant. Mais la nouvelle saison a débuté de manière beaucoup moins réjouissante pour l'Autrichienne de 28 ans. Elle a en effet été éliminée à Sölden après une trentaine de secondes de course seulement...

Une mésaventure d'autant plus frustrante que le prochain géant, à Killington (Etats-Unis), n'est programmé que fin novembre. En attendant de retrouver la compétition, la skieuse a donc le temps de se prêter au jeu des interviews. Cette semaine, elle était notamment l'invitée d'une radio autrichienne. L'occasion pour elle de lever un coin du voile sur sa vie privée et de parler, pour la première fois, de son couple.

Julia Scheib partage la vie du physiothérapeute Peter Wettengl depuis six ans. Les deux se sont rencontrés grâce à des amis communs. Leur histoire a toutefois été mise à rude épreuve dès ses débuts. «Je revenais de ma deuxième rupture des ligaments croisés et j'ai souffert d'un gonflement permanent du genou pendant un an», dévoile-t-elle sur Ö3.

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Une période particulièrement difficile, durant laquelle son compagnon a été d'un précieux soutien. «Peter est la personne la plus importante de ma vie. Il est incroyablement posé», confie la skieuse. «Il a toujours une réponse, un plan. C'est une richesse immense dans ma vie.»

«L'homme de mes rêves est mon fiancé»

Et leur histoire a franchi une nouvelle étape. Au détour de l'interview, Julia Scheib lâche une révélation inattendue: «L'homme de mes rêves est mon fiancé.» Le physiothérapeute lui a donc passé la bague au doigt! Aucune date de mariage n'a cependant été arrêtée pour le moment.

La skieuse ne souhaite pas se mettre la pression. Il faudra notamment trouver un moment compatible avec son programme d'entraînement et le calendrier des courses. Elle sait en revanche déjà à quoi ressemblera la cérémonie: «Nous voulons nous marier avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Il y en aura plus de dix, mais certainement pas une centaine.»

En attendant le grand jour, Julia Scheib se concentre sur la suite de la saison et le prochain slalom géant. Elle a également un objectif majeur en ligne de mire: les Championnats du monde. «Une médaille aux Mondiaux est évidemment mon grand rêve», explique-t-elle.

Aux Jeux olympiques, elle n'a pas encore réussi à monter sur le podium, avec une cinquième place comme meilleur résultat. Côté avenir, l'Autrichienne voit loin: elle aimerait poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux olympiques de 2034. Et après? «Ensuite, je rêverai bien sûr de fonder une famille. Et je pourrai aussi beaucoup donner en retour, ce dont je me réjouis déjà.»