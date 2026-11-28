ATS Agence télégraphique suisse
«En raison des conditions météorologiques actuelles, avec des chutes de neige et du vent, le jury, en concertation avec le comité d'organisation et US Ski Team, a décidé d'annuler le super-G masculin de la Coupe du monde prévu aujourd'hui (samedi)», a écrit la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).
La FIS n'a pour l'instant pas donné plus d'informations quant à un éventuel report.
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