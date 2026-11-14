Mélanie Meillard a lourdement chuté vendredi à l'entraînement à Levi. Le verdict est tombé: la skieuse suisse souffre d'une rupture des ligaments croisés et sa saison est déjà terminée.

Le cruel verdict est tombé: saison terminée pour Mélanie Meillard!

Le cruel verdict est tombé: saison terminée pour Mélanie Meillard!

Yannick Peng

Les pires craintes sont confirmées: Mélanie Meillard ne skiera plus cet hiver!

La spécialiste du slalom, âgée de 28 ans, s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors d'une chute survenue vendredi à l'entraînement à Levi, en Finlande. Les deux ménisques sont également touchés. Swiss-Ski a communiqué le diagnostic samedi, quelques heures après le premier slalom de la saison.

«Il est difficile de digérer une blessure survenue à peine un jour avant le début de la saison, surtout après une aussi bonne préparation estivale», regrette la Valaisanne dans le communiqué de la fédération. Elle sera opérée dans les prochains jours, mais pense déjà à la suite: «Je connais le chemin du retour et je ferai tout pour revenir encore plus forte.»

Ce n'est malheureusement pas une première pour Mélanie Meillard. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018, elle avait déjà subi une rupture des ligaments croisés, cette fois au genou gauche.