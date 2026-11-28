Privées de podium lors des deux premiers slaloms de la saison, les Suissesses devront composer avec le retour de Mikaela Shiffrin. Absente à Levi et Gurgl, la superstar américaine retrouve la compétition à Killington, sur ses terres, avec un joli cap à atteindre. Voici le programme du week-end et toutes les heures de départ.

La reine Mikaela Shiffrin est de retour... pour laisser toutes les Suissesses derrière!

La reine Mikaela Shiffrin est de retour... pour laisser toutes les Suissesses derrière!

En bref Mikaela Shiffrin dispute son premier slalom de la saison à Killington

Elle est déjà montée neuf fois sur le podium dans la station de ski américaine

Elle y compte ainsi autant de podiums que la Suisse tout entière...

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Le nom de Mikaela Shiffrin (31 ans) manquait à l’appel lors des deux premiers slaloms de la saison, à Levi et Gurgl. Avant le début de l’hiver, l’Américaine avait annoncé un changement de programme: elle ne souhaitait plus se consacrer exclusivement au slalom, mais accorder davantage de place au géant et au super-G. Elle avait donc fait l’impasse sur les deux premières épreuves de la discipline. À Killington, elle effectuera son retour dimanche en slalom, après avoir déjà pris le départ du géant samedi.

Date Épreuve Heure de départ Samedi 28 novembre 1re manche du géant 15h30 Samedi 28 novembre 2e manche du géant 18h30 Dimanche 29 novembre 1re manche du slalom 16h30 Dimanche 29 novembre 2e manche du slalom 19h30

Mikaela Shiffrin vise la passe de dix!

La championne américaine aura ainsi deux occasions de franchir un cap symbolique. Elle a déjà remporté six courses à Killington et compte neuf podiums au total dans la station du Vermont. Une nouvelle présence «sur la boîte» lui permettrait donc d'atteindre la barre des dix. Un cap que les Suissesses convoitent également collectivement: elles totalisent elles aussi neuf podiums à Killington. Mikaela Shiffrin sera-t-elle la première à atteindre la dizaine dès samedi?

Camille Rast (27 ans), Wendy Holdener (33 ans) et leurs coéquipières auront évidemment à cœur de lui barrer la route. Les deux Valaisannes ont déjà goûté à la victoire dans la station américaine. Lors du dernier slalom disputé ici, en décembre 2024, Camille Rast s’était imposée devant Wendy Holdener et la Suédoise Anna Swenn-Larsson (35 ans), qui avait terminé à égalité avec la Suissesse.

La Suisse devra toutefois faire sans Sue Piller (22 ans). Après une entrée en matière difficile à Sölden, conclue à la 44e place, la Fribourgeoise espérait rebondir à Killington et retrouver de meilleures sensations en géant. Mais une pneumonie l'a contrainte à déclarer forfait.