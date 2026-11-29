Camille Rast a dû composer avec un épais brouillard, de fortes rafales de vent et une piste particulièrement bosselée à Killington. La Valaisanne de 27 ans dénonce des conditions dangereuses et termine à la cinquième place.

En bref Camille Rast termine cinquième du géant de Killington

Alice Robinson s'impose devant Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan

Dania Allenbach obtient son meilleur résultat en Coupe du monde avec sa 15e place

Mathias Germann

Imaginez une journée de ski. Tout semble réuni pour passer un bon moment. Vous voilà au sommet, skis aux pieds. Mais le vent souffle, la visibilité est quasiment nulle. Tout est blanc: impossible de distinguer le ciel de la neige. Malgré tout, il faut se lancer. Dès les premiers virages, le constat est sans appel: la piste est truffée de bosses. Même dans les portions plus directes, les skis tapent à chaque mouvement.

C'est précisément ce qu'ont vécu les meilleures géantistes du monde à Killington, aux États-Unis. «On verra demain si mon dos est encore intact», lâche Camille Rast au micro de la télévision suisse après la course. Avec un sourire.

La Valaisanne a pourtant réussi à venir à bout de deux manches disputées quasiment à l'aveugle. Elle termine cinquième. Un résultat honorable, mais qui ne la satisfait pas pleinement. «Je ne suis pas très contente», reconnaît-elle. Huitième après la première manche, elle pointe surtout du doigt les conditions de sécurité. «Nous n'avons jamais pu nous entraîner ici. La piste d'accès n'était même pas prête. Et je ne voyais rien»

À 7h30 seulement, les concurrentes ont été autorisées à effectuer une descente de reconnaissance depuis le départ de réserve. Un test bien maigre aux yeux de la Valaisanne. «Nous parlons beaucoup de sécurité avec la FIS. Mais pouvoir descendre une seule fois depuis le départ de réserve ne constitue pas un véritable échauffement.» Elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Même Mikaela Shiffrin, la superstar américaine et héroïne locale, juge les conditions «limites».

Didier Plaschy compare la course à une loterie

Au moins, aucune skieuse ne se blesse. Pas même lors de la deuxième manche, malgré des conditions qui restent très compliquées. Le ciel se dégage brièvement et l'Allemande Jana Fritz en profite. Partie avec le dossard 27, elle signe le meilleur temps de la manche et remonte jusqu'à la sixième place.

Mais le répit est de courte durée. Le brouillard revient, le vent se renforce et les secousses deviennent de plus en plus violentes. «Ils ont mis énormément de peinture bleue sur la neige. Malgré cela, je ne voyais pas grand-chose. En revanche, je sentais bien les bosses. La piste était vraiment défoncée», détaille Camille Rast.

L'entrée du mur pose notamment de gros problèmes. L'ancien slalomeur valaisan Didier Plaschy résume la situation sans détour: «Tu peux avoir un plan, mais il ne sert plus à rien. Tu dois entrer dans le mur d'une manière ou d'une autre et espérer que tout se passe bien. Cela n'a plus grand-chose à voir avec du ski. C'est plutôt une loterie.»

Julia Scheib, grande dominatrice du géant la saison dernière, en fait les frais. Incapable de maîtriser les nombreuses secousses, l'Autrichienne part à la faute. Elle signe ainsi un deuxième résultat blanc après son élimination à Sölden (Autriche). Les Autrichiennes continuent de souffrir en ce début de saison. Franziska Gritsch est la meilleure représentante de son pays, avec une modeste 18e place.

Camille Rast garde son calme

La Valaisanne ne se laisse toutefois pas submerger par la frustration. Lors des Jeux olympiques de Cortina (Italie), elle avait déjà qualifié la piste de slalom de «pas digne des Jeux olympiques». Elle avait ensuite décroché la médaille d'argent. À Killington, elle doit cette fois se contenter de la cinquième place.

«Lors de la première manche, mon timing n'était pas très bon. Dans la deuxième, j'ai heurté un trou. Mais j'ai tout de même mieux réussi à m'adapter aux conditions et au tracé», analyse-t-elle.

La Vétrozaine a également pu compter sur un petit avantage: Heini Pfitscher, le technicien suisse chargé du traçage de la deuxième manche, a opté pour un parcours tournant, avec quelques pièges supplémentaires.

Dania Allenbach confirme son immense potentiel avec une 15e place

Et les autres Suissesses? La belle surprise vient de Dania Allenbach. La jeune skieuse de 19 ans décroche la 15e place et signe ainsi le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. «C'était un sacré combat», raconte-t-elle.

Après avoir terminé la première manche au 26e rang, elle hausse nettement le ton lors de la deuxième. Enfin, c'est ce qu'elle pense en franchissant la ligne d'arrivée. Elle n'est alors que troisième. «Je me suis dit que ce n'était pas terrible. Mais finalement, c'était plutôt bien!» La raison? Beaucoup de concurrentes rencontrent encore davantage de difficultés et perdent plus de temps qu'elle.

Dania Allenbach est la plus jeune skieuse du classement. Sa progression se poursuit à grands pas. Il y a un peu plus d'un an, elle confiait encore à Blick: «Si ça ne marche pas avec le ski, je pourrais tout à fait reprendre mon métier de poseuse de sols. Cela me plaît, c'est un travail sympa.»

La Gstaadoise ne devrait toutefois pas avoir à envisager cette éventualité de sitôt. Elle fait un grand pas vers une qualification pour les Mondiaux de Crans-Montana. Pour décrocher son billet, il lui faudra soit signer une fois un résultat dans le top 7, soit terminer deux fois parmi les 15 premières. Sa coéquipière Wendy Holdener (33 ans) termine 25e, juste devant Vanessa Kasper, 26e.

Le dernier mot revient à Camille Rast. A-t-elle hâte de retrouver la compétition dimanche, pour le slalom? «J'espère qu'il fera froid et qu'il ne pleuvra pas. Ce sera certainement encore une fois un gros combat!»