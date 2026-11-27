Lars Rösti est l'homme de confiance de Franjo von Allmen sur le circuit de la Coupe du monde. Interrogés par Blick, les deux Oberlandais bernois ne cachent pas que leur tournée nord-américaine ne se passe pas comme prévu.

Franjo von Allmen est la risée du camp suisse avant le début de la saison de vitesse

Franjo von Allmen est la risée du camp suisse avant le début de la saison de vitesse

En bref À Copper Mountain, les entraînements de vitesse sont fortement limitél

Les deux amis bernois s'entraînent aussi ensemble durant l'été

Selon leur entraîneur, leurs 100 kilos respectifs constituent un avantage pour les Mondiaux

Marcel W. Perren

À quelques jours des premières épreuves de vitesse, l'humeur n'est pas au beau fixe dans l'appartement que partagent Franjo von Allmen (25 ans) et Lars Rösti (28 ans). «C'est assez pénible ici», soupire Rösti. En cause: la piste de Copper Mountain, en grande partie fermée, qui empêche tout vrai entraînement de vitesse.

«C'est le monde à l'envers, peste Rösti. Tu viens ici pour t'entraîner et on t'en empêche presque. Ces derniers jours, je n'ai pu faire que quelques virages de glisse sur des tronçons de trente secondes. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais avant la descente de Beaver Creek.»

FranjovVon Allmen, triple champion olympique, a eu un peu plus de chance que son copain, qui ne sera pas au départ du super-G de samedi: il a pu enchaîner cinq manches sur la piste de course dimanche dernier. «Mais moi non plus, je n'ai pas encore vraiment trouvé mes repères à Copper Mountain, admet-il. Ce serait génial si l'endroit était resté ce qu'il était: un centre d'entraînement. Mais dès qu'on y organise des courses, l'entraînement est fortement limité. En préparation, les occasions de bien travailler la descente sont déjà rares. Avec cette étape de Coupe du monde, on a perdu la dernière vraie possibilité de faire un bon bloc de vitesse.»

«Ça me fait bizarre»

Von Allmen est de Boltigen, Rösti de Saint-Stephan. Les deux ont grandi à moins de vingt minutes de voiture l'un de l'autre, dans le Haut-Simmental. «Mais comme Lars a trois ans de plus, on ne s'est vraiment connus qu'au niveau FIS», explique von Allmen. Rösti, lui, se souvient très bien de leur première rencontre: «C'était à une fête de fin de saison à Oberwil. Franjo m'a tout de suite plu.»

Aujourd'hui, Lars Rösti, menuisier de formation, passe presque plus de temps avec le charpentier von Allmen qu'avec sa copine. Sur le circuit, ils partagent souvent la même chambre. Et l'été, ils s'entraînent quasiment tous les jours ensemble sous les ordres de leur préparateur physique, Gabriel Gwerder.

Quand le champion du monde et champion olympique de descente rentre de sa salle de fitness d'Oey-Diemtigen, il croise une banderole «Bravo Franjo» devant à peu près une maison sur cinq. «Je n'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un de meilleur qu'avant. Alors voir mon nom en traversant le Simmental, ça me fait bizarre», confie-t-il. Rösti confirme: «Franjo n'a pas changé d'un poil malgré ses énormes succès.»

Le poids, plus important que jamais

Le ski n'intéresse pas grand monde dans les médias américains. Résultat: à Copper Mountain, on ne réclame presque jamais d'autographe ou de selfie à von Allmen. «Ça fait du bien de temps en temps. Dans les mois qui viennent, il y aura bien assez de courses où ce sera la folie.»

À commencer par les Mondiaux à domicile, en février à Crans-Montana, sur une piste où von Allmen a remporté les deux dernières descentes de Coupe du monde. Rösti a lui aussi montré l'an dernier que la «Piste Nationale» lui convenait: le champion du monde juniors 2019 y a signé son meilleur résultat en Coupe du monde avec un 6e rang. Comme le tracé valaisan comporte beaucoup de passages de glisse, Gabriel Gwerder a mis l'accent sur une alimentation très riche durant la préparation. «À Crans-Montana, les plus lourds seront clairement avantagés», assure le préparateur. Les deux skieurs affichent actuellement environ 100 kilos sur la balance. Et la devise de leur menu est simple: «La viande fait la viande.»

L'histoire de la moustache

Von Allmen est devenu ambassadeur de Holy Cow, la marque suisse de burgers. Le quintuple vainqueur de Coupe du monde avoue avoir d'abord été sceptique. «J'avais du mal à imaginer un sportif d'élite faire de la pub pour des burgers. Mais en regardant ça de plus près, la qualité et la place donnée aux produits suisses m'ont convaincu.»

En Amérique du Nord, le Bernois s'engage aussi pour Movember. Le principe: les hommes se laissent pousser la moustache en novembre pour récolter des dons en faveur de la lutte contre le cancer. Sauf que la moustache plutôt clairsemée de Franjo lui vaut pas mal de moqueries de ses coéquipiers. «Ils me chambrent sans arrêt avec ça», rigole le leader de l'équipe. La pilosité, dernière grande faiblesse de Franjo von Allmen.