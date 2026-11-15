Entre douleurs et fous rires, l'amitié indéfectible de deux Valaisans au grand coeur

Le descendeur Justin Murisier est le meilleur ami du slalomeur. Mais derrière leur complicité, les deux Valaisans partagent aussi leur lot de souffrances. Entre blessures, doutes et anecdotes savoureuses, ils se confient sans filtre.

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Assis devant le joli chalet de Justin Murisier, dans le Val de Bagnes, Daniel Yule assiste à une scène plutôt musclée dans le jardin. Une puissante vache d'Hérens s'en prend à un veau. De quoi impressionner les non-initiés, mais rien d'anormal pour le spécialiste de la descente, qui a grandi dans un environnement paysan. «C'est Claris, la vache de mon cousin Pierre-Emile. Elle apprend simplement à son veau à se battre correctement», explique Justin Murisier.

Le skieur de 34 ans connaît lui aussi les combats difficiles. Depuis quinze ans, trois ruptures des ligaments croisés et une hernie discale lui compliquent sérieusement l'existence. À chaque entraînement comme en compétition, il doit composer avec la douleur. Cela ne l'a pourtant pas empêché de réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière en décembre 2024, en remportant la descente mythique de Birds of Prey, à Beaver Creek.

Une relégation douloureuse

L'hiver dernier n'a toutefois souri ni à Justin Murisier ni à Daniel Yule. Le premier a manqué la qualification pour les Jeux olympiques et n'a retrouvé le top 10 qu'en toute fin de saison, à Garmisch et Courchevel. Le second a certes décroché son billet olympique après être passé de Fischer à Atomic, notamment grâce à sa 11e place au slalom de Gurgl, mais le Valaisan de 33 ans n'a pas pu prétendre à la médaille qu'il espérait, terminant finalement 13e.

Au printemps, le septuple vainqueur en Coupe du monde a également dû encaisser une autre déception: sa rétrogradation de l'équipe nationale au cadre A. Dans les semaines qui ont suivi, le slalomeur le plus victorieux de l'histoire de Swiss-Ski a aussi découvert que certains partenaires commerciaux n'étaient pas aussi fidèles qu'il l'aurait souhaité. Résultat: contrairement aux autres stars de Swiss-Ski, Daniel Yule ne roule plus dans une élégante Audi de fonction, mais dans une Volvo suédoise qui a déjà quelques kilomètres au compteur.

Direction le sud

«Moi aussi, j'avais une Audi jusqu'au printemps dernier. J'ai tout de suite compris qu'après ma rétrogradation au cadre A, je ne pourrais plus obtenir le modèle électrique que je souhaitais aux mêmes conditions. Mais j'ai tout de même été un peu surpris lorsqu'on a refusé de me fournir la voiture que je voulais, alors que j'étais prêt à payer moi-même la différence», raconte Daniel Yule.

Les négociations avec le partenaire automobile officiel de Swiss-Ski n'ayant pas abouti, le skieur s'est donc offert une Volvo de 2003. Avec cette vieille dame, il a pris la direction de l'Andalousie, où il a passé une grande partie de l'été. «J'ai déjà parcouru 12'000 kilomètres avec elle. Je n'ai eu qu'une seule panne, à cause de l'alternateur.»

Une inflammation juste avant la saison

Fils d'immigrés britanniques, Daniel Yule n'a toutefois pas été épargné par les pépins physiques ces derniers mois. «Durant la préparation, il y a eu quelques journées où je me suis demandé si cela avait encore un sens de poursuivre ma carrière de skieur!» Dans le même temps, le Valaisan reconnaît avoir aussi vécu des moments très encourageants: «Certains jours, tout fonctionnait tellement bien que je me suis déjà imaginé participer aux Jeux olympiques de 2030.»

Il est notamment rassuré par sa meilleure adaptation au matériel Atomic. «L'année dernière, je n'étais pas le seul à découvrir la marque. Mon technicien aussi était nouveau. Nous avons donc manqué d'expérience et de repères que nous avons désormais.»

Depuis quelques semaines, le double vainqueur de Kitzbühel doit néanmoins composer avec une inflammation du tendon rotulien. «C'est assez pénible, mais je ne peux pas vraiment me plaindre quand je pense à mon merveilleux ami Justin, qui a remporté la Birds of Prey pratiquement sur une seule jambe!»

«J'ai trop souvent skié avec de fortes douleurs»

Justin Murisier accueille la remarque de son ami avec un sourire teinté d'amertume. Il reconnaît avoir parfois trop tiré sur la corde. «Je regrette d'avoir sous-estimé certaines blessures. Après mes dix opérations, j'ai trop souvent continué à skier malgré de fortes douleurs.»

Le Valaisan sait aussi qu'il n'avait guère le choix s'il voulait conserver sa place parmi l'élite suisse. «Si j'avais renoncé aux courses durant la deuxième moitié de l'hiver dernier à cause de mes douleurs, j'aurais perdu ma place dans cette équipe suisse très compétitive. Et je ne voulais tout simplement pas encore arrêter. Je sens que, sur certains parcours, je peux toujours rivaliser avec les meilleurs malgré mes problèmes physiques.»

Pour donner un nouvel élan à sa carrière, Justin Murisier a changé de matériel au printemps, passant de Head à Kästle. Selon les entraîneurs, cette nouvelle collaboration avec le fabricant autrichien a très bien fonctionné, notamment lors du camp d'entraînement au Chili. Ses problèmes aux genoux semblent également mieux maîtrisés depuis l'injection de cortisone reçue en octobre.

Le descendeur ne cache pas que son parcours vers le très haut niveau n'avait pourtant rien d'une évidence. «Pendant longtemps, je suis resté dans ma zone de confort. Lorsque je suivais ma formation de forestier, il était tout à fait normal pour moi de faire la fête une bonne partie du week-end.» Un homme a toutefois contribué à changer la donne: le légendaire Steve Locher, alors entraîneur au Centre national de performance. «C'est lui qui m'a sorti de ma zone de confort et qui a fait de moi un véritable sportif d'élite. Il m'avait même suspendu pour six courses parce que j'étais resté trop longtemps dehors juste avant une compétition.»

Complètement ivre à Denver

Depuis cette époque, Justin Murisier et Daniel Yule ont appris à faire la fête avec davantage de modération pendant la saison. Les grandes nuits sont plutôt réservées à la fin de l'hiver. Comme après la finale de la Coupe du monde 2017, à Aspen. «À Denver, nous avons célébré la fin de saison un peu trop généreusement», raconte Daniel Yule, avant de se souvenir de la suite: «J'étais tellement ivre qu'en rentrant à l'hôtel, je ne retrouvais plus ma chambre. Je suis allé demander de l'aide à la réception. Mais dans mon état, j'avais même perdu l'usage de ma langue maternelle, l'anglais! Impossible d'expliquer aux employés ce qui m'arrivait. Heureusement, Justin est arrivé à ce moment-là. Il m'a alors accompagné jusqu'à ma chambre.»

«J'annoncerai ma retraite à ce moment-là»

Les deux amis auront-ils encore l'occasion de trinquer ensemble à la fin de leur carrière, au terme de cet hiver? La question ne fait pas rire Daniel Yule, qui sait que son avenir dépendra largement de ses résultats. «Cela dépend vraiment beaucoup de mes performances. Nous pratiquons un sport d'élite et, le jour où je devrai reconnaître que je ne suis plus capable de jouer les premiers rôles, j'annoncerai ma retraite. Mais j'espère que ce moment n'arrivera pas dès le printemps prochain», explique-t-il.

Justin Murisier, lui, préfère ne pas se fixer de limite. «Il y a déjà trois ans, beaucoup de personnes me conseillaient de prendre ma retraite. Si je les avais écoutées, je n'aurais jamais remporté la descente de Beaver Creek. C'est pourquoi je ne pense pas encore à la fin.»

La semaine prochaine, Justin Murisier s'envolera pour l'Amérique du Nord afin d'y lancer sa saison de vitesse. Daniel Yule, lui, disputera dimanche son 146e slalom de Coupe du monde à Levi, en Finlande. Deux trajectoires différentes, mais une même envie de continuer à se battre. Bonne chance, Daniel!