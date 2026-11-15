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La poisse, encore une fois
Ce spécialiste italien du slalom va manquer toute la saison... sans avoir chuté!

Pour Tommaso Sala, le cauchemar se répète. Comme il y a deux ans, le skieur italien s'est gravement blessé à l'entraînement. Sa saison est déjà terminée.
Publié: il y a 1 minute
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Tommaso Sala ne disputera aucune course cet hiver.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

  • Tommaso Sala s'est grièvement blessé au genou
  • L'Italien ne disputera aucune course de Coupe du monde cet hiver
  • Comme il y a deux ans, il s'est déchiré les ligaments croisés à l'entraînement sans chuter
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Ramona Bieri

Coup dur pour l'équipe italienne de ski! Tommaso Sala ne disputera aucune course cet hiver. Le spécialiste du slalom de 31 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés, comme le redoutaient les premiers examens.

«J'étais enthousiaste et très motivé, mais mon genou droit a décidé qu'il ne voulait plus suivre. Il a lâché à l'entraînement», écrit-il sur Instagram. Le plus frustrant pour l'Italien est de ne pas pouvoir mettre à profit tout le travail accompli durant l'été. «Mais c'est la vie et je l'accepte ainsi.»

Dans le monde du ski, la nouvelle a rapidement fait le tour du circuit. Les messages de soutien se multiplient sous sa publication. «Maso, tu es fort», lui écrit son coéquipier Luca De Aliprandini. Justin Murisier lui adresse également ses encouragements: «Bon courage à toi.» Federica Brignone, Timon Haugan et Alex Vinatzer ont eux aussi tenu à lui témoigner leur soutien.

Un terrible air de déjà-vu

«J'ai l'impression de revivre exactement la même histoire», poursuit Tommaso Sala. Et pour cause: en novembre 2024, l'Italien avait déjà subi une rupture des ligaments croisés à l'entraînement, sans même tomber. À l'époque, c'était le genou gauche qui avait cédé. Une opération avait été nécessaire et il avait dû faire une croix sur toute la saison de Coupe du monde.

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Deux ans plus tard, le scénario se répète. Une nouvelle blessure à l'entraînement, toujours sans chute, et une nouvelle rupture des ligaments croisés. Avec, une fois encore, un grand rendez-vous international en perspective: les Championnats du monde. Mais ceux-ci se dérouleront sans lui.

Tommaso Sala a disputé jusqu'ici 90 courses de Coupe du monde et terminé à dix reprises dans le top 10. Ses meilleurs résultats restent deux sixièmes places, décrochées à Kitzbühel en 2022 et à Garmisch-Partenkirchen en 2023.

L'hiver prochain, il devra donc se contenter de suivre ses collègues devant son téléviseur. Sa priorité est désormais de retrouver la santé. Une opération est prévue la semaine prochaine.

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