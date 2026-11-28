La Néo-zélandaise Alice Robinson s'est adjugé le deuxième géant de la saison samedi à Killington. Elle a devancé les Américaines Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan. Camille Rast a pris un bon cinquième rang.

Au caractère, Camille Rast termine cinquième du géant de Killington

Au caractère, Camille Rast termine cinquième du géant de Killington

ATS Agence télégraphique suisse

Alice Robinson est venue gâcher la fête de Mikaela Shiffrin, qui revenait "chez elle" sur une piste où elle s'était gravement blessée il y a deux ans. Ses mauvais souvenirs à Killington ne l'ont pourtant pas perturbée, pas plus que les conditions météorologiques très compliquées.

Mais l'Américaine, en tête après la première manche, est tombée sur plus forte, en la personne de la Néo-zélandaise de 24 ans, qui remporte ainsi sa 8e victoire en Coupe du monde. Vainqueure du premier géant à Sölden, l'Américaine Paula Moltzan a complété le podium.

Après avoir signé le 8e temps de la première manche, Camille Rast était à nouveau en mission "remontada", elle qui avait pris la 5e place du slalom de Gurgl le week-end dernier avec le 18e chrono de la première manche. Sur un deuxième tracé plus facile techniquement et rapide, la Vétrozaine, troisième sur cette piste en 2024, a montré un bel engagement. Insuffisant toutefois pour jouer les premiers rôles.

Dania Allenbach signe son meilleur résultat

Plus jeune coureuse à s'élancer en seconde manche, la Bernoise Dania Allenbach (19 ans) a signé son meilleur résultat en Coupe du monde avec une magnifique 15e place. Elle a devancé ses compatriotes Wendy Holdener (25e) et Vanessa Kasper (26e), qui ont également marqué des points.

Les conditions difficiles ont créé quelques surprises parmi les favorites. L'Allemande Emma Aicher a manqué son affaire et a été reléguée à la 19e place. Détentrice du globe de la discipline, Julia Scheib a été éliminée pour la deuxième fois cette saison en géant.