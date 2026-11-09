Après l'horreur, le grand bonheur de Cyprien Sarrazin, fondu d'une fondeuse

Il y a près de deux ans, le monde du ski retenait son souffle après la terrible chute de Cyprien Sarrazin. Aujourd'hui, le Français prépare son retour à la compétition et file le parfait amour avec une fondeuse allemande. Laura Gimmler raconte comment leur histoire a commencé.

Ramona Bieri

En décembre 2024, Cyprien Sarrazin était victime d'une terrible chute. Depuis, la star française de la vitesse a parcouru un long chemin. Désormais, le «Sanglier» de 32 ans se rapproche de son retour à la compétition. Le double vainqueur de la descente de Kitzbühel en 2024 espère retrouver les pistes dès la fin novembre, à Copper Mountain.

Sa chute lui avait notamment occasionné un grave traumatisme crânien. Brièvement plongé dans le coma, le skieur avait longtemps vu son avenir sportif s'inscrire en pointillés. Mais au milieu de cette période particulièrement difficile, Sarrazin a aussi trouvé une belle raison de sourire: l'amour. Il partage désormais sa vie avec Laura Gimmler, fondeuse allemande de 32 ans et vice-championne du monde du relais en 2023. Le couple avait officialisé sa relation au début de l'année.

Jusqu'ici, les deux sportifs étaient restés plutôt discrets sur leur histoire. Gimmler a toutefois levé un coin du voile sur leur rencontre dans un entretien accordé à BR24. Et celle-ci est étroitement liée à l'accident du Français. «Nous nous sommes effectivement rencontrés en partie à cause de sa chute», raconte-t-elle. À l'été 2025, alors qu'elle se trouvait en France, le pays natal de son compagnon, leurs chemins se sont croisés.

«Nous profitons déjà beaucoup l'un de l'autre»

Durant cette période compliquée, la fondeuse allemande a apporté son soutien à Sarrazin. Mais elle tient à souligner que cette relation fonctionne dans les deux sens. «Lui aussi m'a beaucoup apporté.»

Leur histoire a une particularité: ils évoluent dans deux disciplines très différentes, même si les deux sports se pratiquent sur des skis. Cela ne les empêche pas de partager régulièrement des séances d'entraînement. «Je crois que nous profitons déjà beaucoup l'un de l'autre», explique Laura Gimmler.

«Il me pose des questions sur la manière de faire ceci ou cela. Et inversement, c'est naturellement la même chose.» Les échanges ne se limitent d'ailleurs pas aux aspects techniques. «Mentalement aussi, j'ai beaucoup appris de lui», confie-t-elle.

Le mental a justement été un élément essentiel dans le long combat mené par Sarrazin pour retrouver les pistes. Alors que le Français se rapproche de son grand retour, sa compagne espère désormais le voir récolter les fruits de tous ses efforts. «J'espère simplement, et je croise les doigts pour lui, que cette saison répondra aussi à ses attentes.»