Max Verstappen fâché contre la piste bosselée d'Austin

Max Verstappen critique vivement la piste bosselée du Circuit des Amériques, à Austin. Le Néerlandais qualifie son état d'«inacceptable» et s'inquiète pour la sécurité avant le GP des Etats-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a jugé jeudi «inacceptable» la piste bosselée d'Austin. Le Circuit des Amériques accueille ce week-end le Grand Prix des Etats-Unis.

«J'adore ce circuit, j'adore cette ville. C'est l'un des plus beaux tracés et c'est l'un des meilleurs endroits où venir. Mais les bosses qu'il y a ici (sur la piste) sont inacceptables», a estimé le Néerlandais lors d'un point presse. «Ces dernières années, ils ont essayé de les réduire par-ci par-là mais c'est juste mettre un pansement sur un problème bien plus gros, ce qu'il y a en dessous de la piste. C'est cette zone qu'il faut renforcer en priorité», a-t-il ajouté.

Le circuit est en effet situé sur un sol assez meuble qui a tendance à bouger en fonction des conditions météorologiques. «C'est vraiment mauvais. Evidemment vous pouvez utiliser l'excuse du sol qui est le problème, mais ils auraient dû s'en préoccuper avant et s'assurer de mieux renforcer les fondations», a fait valoir le Néerlandais.

«Hors de contrôle»

«Selon ce que j'ai pu voir durant le WEC (la manche du championnat du monde d'endurance auto disputée début septembre), c'était extrêmement bosselé. Donc je n'ai vraiment pas hâte d'y être pour ma colonne vertébrale. J'en plaisantais avant de venir ici mais ce n'est pas vraiment une blague. On le mentionne depuis des années et là c'est en train de devenir hors de contrôle», a jugé Verstappen.

Le champion du monde en titre Lando Norris (McLaren) a partagé l'avis de son ami néerlandais et a même révélé qu'il devait parfois prendre des médicaments contre les maux de tête en raison des pistes bosselées. George Russell (Mercedes) a de son côté estimé que les pistes devraient être complètement resurfacées tous les deux ans, tout en concédant que ces bosses «faisaient partie de la course automobile».

Depuis son arrivée au calendrier de la F1 en 2012, le Circuit des Amériques a souvent été pointé du doigt pour les bosses qui parsèment la piste. Celle-ci a pourtant été complètement refaite en 2024, un an après que Verstappen avait déclaré que le tracé n'avait pas le niveau requis pour la F1 en raison des bosses. Des ajustements ont été effectués cette année aux virages 9 et 11 où la situation était la plus problématique.