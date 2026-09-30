Esteban Ocon quittera l'écurie Haas en fin de saison

Esteban Ocon et Haas, c'est fini. Le Français a annoncé mercredi qu'il quitterait l'écurie américaine en fin de saison.

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon et l'écurie américaine Haas ont annoncé mercredi qu'ils se sépareraient à la fin de l'année, au terme d'une saison difficile pour le Normand de 30 ans.

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«Ma collaboration avec l'écurie Haas F1 Team prendra fin à l'issue de la saison 2026. Je quitte ce projet la tête haute, fier de mes performances dans des circonstances qui n'ont pas toujours été simples», a écrit sur son compte X Esteban Ocon en soulignant que «ce n'(était) absolument pas la fin de (sa) carrière en Formule 1».

En F1 depuis 2016

Esteban Ocon a gagné un Grand Prix de F1, en 2021 en Hongrie avec l'équipe Alpine F1. Le natif d'Evreux compte actuellement sept points au classement provisoire des pilotes (16e) et son jeune coéquipier britannique Oliver Bearman en a 20 (13e).

Esteban Ocon a indiqué dans son post sur X, en anglais et en français, que sa saison 2026 était difficile «pour diverses raisons et facteurs indépendants de ma volonté et hors de mon contrôle». Cela faisait des mois que les rumeurs gonflaient sur son départ de chez Haas, malgré les démentis parfois très virulents des deux parties.

Esteban Ocon s'était souvent plaint de sa voiture et avait parfois laissé entendre qu'il ne bénéficiait pas toujours d'un traitement équitable face à son coéquipier Bearman. Entré en F1 en 2016 (Force India), il avait passé à partir de 2020 une saison chez Renault F1, quatre chez Alpine F1 et donc deux avec Haas.