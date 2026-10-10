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Sous une averse folle
Verstappen gagne la course sprint, Antonelli 4e

Max Verstappen a remporté samedi la course sprint du GP de Singapour, perturbée par une averse. Quatrième, Kimi Antonelli conforte sa tête du championnat après l’abandon de George Russell, désormais relégué à 89 points.
Publié: il y a 12 minutes
Verstappen gagne le sprint F1 à Singapour.
Photo: Formula 1 via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la course sprint du GP de Singapour de F1. Kimi Antonelli (Mercedes), 4e, conforte quant à lui sa 1re place au championnat du monde après l'abandon de son dauphin et coéquipier George Russell.

Cette dernière course sprint de la saison a été perturbée par une averse de mousson qui a provoqué des abandons en pagaille, dont celui du Britannique George Russell. Son départ avait d'ailleurs été retardé de 30 minutes en raison de la pluie.

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Max Verstappen, vainqueur six jours plus tôt du GP de Bahreïn à Sepang en Malaisie, avait été doublé au départ par George Russell alors qu'il était en pole position. Mais l'Anglais a glissé sur la piste détrempée dès le deuxième tour et abandonné.

Verstappen a devancé les deux Ferrari du Britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc. Kimi Antonelli a quant à lui profité des errements des pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri, qui se sont gênés et ont fait un tête-à-queue dans le dernier tour, pour se hisser au 4e rang final.

Les cinq points inscrits par le prodige italien lui permettent de porter son avance sur George Russell à 89 points au classement des Pilotes. Russell sera par ailleurs pénalisé de dix places sur la grille dimanche (départ à 14h heure suisse) en raison d'un changement de moteur.

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