Max Verstappen a remporté samedi la course sprint du GP de Singapour, perturbée par une averse. Quatrième, Kimi Antonelli conforte sa tête du championnat après l’abandon de George Russell, désormais relégué à 89 points.

ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la course sprint du GP de Singapour de F1. Kimi Antonelli (Mercedes), 4e, conforte quant à lui sa 1re place au championnat du monde après l'abandon de son dauphin et coéquipier George Russell.

Cette dernière course sprint de la saison a été perturbée par une averse de mousson qui a provoqué des abandons en pagaille, dont celui du Britannique George Russell. Son départ avait d'ailleurs été retardé de 30 minutes en raison de la pluie.

Max Verstappen, vainqueur six jours plus tôt du GP de Bahreïn à Sepang en Malaisie, avait été doublé au départ par George Russell alors qu'il était en pole position. Mais l'Anglais a glissé sur la piste détrempée dès le deuxième tour et abandonné.

Verstappen a devancé les deux Ferrari du Britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc. Kimi Antonelli a quant à lui profité des errements des pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri, qui se sont gênés et ont fait un tête-à-queue dans le dernier tour, pour se hisser au 4e rang final.

Les cinq points inscrits par le prodige italien lui permettent de porter son avance sur George Russell à 89 points au classement des Pilotes. Russell sera par ailleurs pénalisé de dix places sur la grille dimanche (départ à 14h heure suisse) en raison d'un changement de moteur.