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Devant George Russell
Max Verstappen en pole pour le sprint à Singapour

Max Verstappen (Red Bull) a confirmé vendredi sa très bonne forme. Le quadruple champion du monde a signé le meilleur temps des qualifications pour la course sprint, disputée samedi à Singapour.
Publié: il y a 11 minutes
Photo: IMAGO/HochZwei
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ATS Agence télégraphique suisse

«Mad Max» partira en pole position devant le Britannique George Russell (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) pour cette course en nocturne sur le circuit urbain de la Cité-Etat ultra-prospère d'Asie du sud-est.

Verstappen s'est dit «super content d'être le premier» au départ du sprint, une course de 21 tours, soit un tiers du Grand Prix couru dimanche sur les artères du quartier de Marina Bay transformées en circuit automobile.

Le pilote Red Bull, en pleine renaissance depuis le GP d'Azerbaïdjan fin septembre et qui a connu sa première victoire de l'année en Malaisie dimanche dernier, a réalisé le meilleur tour du circuit de 4,927 km en 1'31''156.

Les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, complètent le top 5.

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