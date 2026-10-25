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Un 9e succès cette saison
Intouchable à Austin, Kimi Antonelli fonce vers le titre

Le jeune Italien Kimi Antonelli (Mercedes) a dominé le Grand Prix des États-Unis à Austin, décrochant sa neuvième victoire de la saison. Il pourrait être sacré champion du monde dès dimanche prochain au Mexique.
Publié: il y a 7 minutes
Le jeune pilote italien est le plus fort cette saison.
Photo: IMAGO/PsnewZ

Kimi Antonelli (Mercedes) a fait un pas de plus vers un premier titre mondial en Formule 1. Le jeune Italien a remporté le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, fêtant son neuvième succès de la saison.

Le leader du championnat, qui s'élançait de la pole position, a d'emblée pris les commandes de la course sur le spectaculaire circuit texan. Il n'a abandonné la tête qu'après son seul arrêt aux stands pour changer de pneus. La plupart de ses concurrents ont choisi une stratégie à deux arrêts, qui n'a donc pas permis de remettre en question la domination d'Antonelli et de sa Flèche d'argent.

Derrière le souverain vainqueur, la bataille pour la deuxième place a été acharnée. Elle est finalement revenue au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a dépassé Max Verstappen (Red Bull) à quelques tours de l'arrivée. Le Néerlandais, qui avait gagné les deux dernières courses, a cette fois dû s'avouer vaincu. Mais il est néanmoins monté sur la dernière marche du podium, résistant au retour de Lewis Hamilton (Ferrari), quatrième.

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Au championnat du monde, Antonelli se trouve dans une situation plus que confortable. Il totalise 365 points, contre 242 à son coéquipier George Russell, seulement huitième à Austin, et 241 pour Hamilton.

Avec donc désormais une avance de 123 points sur son plus proche poursuivant, l'Italien est virtuellement sacré, sachant que 125 points restent à attribuer lors des cinq derniers Grands Prix. Le titre devrait donc lui être acquis dès dimanche prochain au Mexique.

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