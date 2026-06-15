«Ce n'est pas une honte de perdre 7-1 contre l'Allemagne»

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un malaise raciste et un entraîneur très compréhensif.

Ne ratez rien de l'actu de la nuit

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe E (dimanche soir)

Allemagne - Curaçao 7-1 (3-1)

Buts 6e Nmecha 1-1. 21e Comenencia 1-1. 38e Schlotterbeck 3-1, 45+5e Havertz 3-1 (pénalty). 47e Musiala 4-1. 68e Brown 5-1. 78e Undav 6-1. 88e Havertz 7-1.

Le compte rendu du match

Groupe F (dimanche soir)

Pays-Bas - Japon 2-2 (0-0)

Buts 51e Van Dijk 1-0. 57e Nakmura 1-1. 64e Summerville 2-1. 89e Kamada 2-2.

Le compte rendu du match

Groupe E.

Côte d'Ivoire - Équateur 1-0 (0-0)

Buts 90e Diallo 1-0.

Le compte rendu du match

Groupe F.

Suède - Tunisie 5-1 (2-1)

Buts 7e Ayari 1-0. 30e Isak 2-0. 43e Rekik 2-1. 59e Gyökeres 3-1. 86e Svanberg 4-1. 96e Ayari 5-1.

Le compte rendu du match

L'info de la nuit

Le Real Madrid a trouvé un accord avec Chelsea pour recruter le défenseur international espagnol Marc Cucurella après la Coupe du monde, pour un montant de 55 millions d'euros, selon des informations relayées par la presse ibère dimanche. Le latéral gauche de 27 ans, présent à la Coupe du monde dans les rangs de la Roja, a rejoint Chelsea en provenance de Brighton en 2022. Formé au FC Barcelone, il a également joué à Getafe. Il avait encore deux années de contrat à Chelsea.

La polémique de la nuit

Le voyage de l'Uruguay a été turbulent. À la veille de ses débuts, la Celeste a bien failli rester au sol. Son avion, bloqué à Cancún faute d'autorisation pour entrer aux États-Unis, a cloué la sélection de Marcelo Bielsa au Mexique: un couac administratif lié à l'appareil, pas un refus de visa. La fédération a chargé la FIFA. L'Uruguay a tout de même fini par atterrir à Miami dans la nuit, avant de défier l'Arabie saoudite dans la nuit de lundi à mardi.

L'image de la nuit

Directement après l'égalisation du Japon contre les Pays-Bas en toute fin de match, Daichi Kamada s'est tapé sur la tête, comme pour préciser qu'il avait bien dévié le ballon au bon endroit. Et c'est en effet le cas. Le milieu de terrain de Cryatal Palace s'est retrouvé au bon endroit au bon moment pour mettre le ballon hors de portée du gardien néerlandais à la 89e minute.

Le malaise de la nuit

Pendant Tchéquie-Corée, la YouTubeuse coréenne Ino Cat (6,6 millions d'abonnés) se filme en tribune quand un homme, derrière elle, tire ses paupières en un geste raciste. Postée avec un «Dites-moi si j'exagère», la vidéo explose. L'auteur est vite démasqué: Ulises Bernal, président d'une association d'ingénieurs du Jalisco, a fini par s'excuser. Le malaise est réel.

La phrase de la nuit

«Ce n'est pas une honte de perdre 7-1 contre une équipe d'Allemagne d'un niveau bien supérieur, a commenté dimanche le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, dont l'équipe participait à son premier match en Coupe du monde. Cette équipe vaut 850 millions et Curaçao, 25.» L'entraîneur néerlandais a dit espérer contrarier l'Allemagne, «mais ça n'a pas marché, ils étaient simplement trop forts et nous leur avons déjà offert quelques buts faciles».

L'anecdote de la nuit

Rapt en équipe d'Anglettre: suite et fin? Du matériel d'une valeur de 14'500 francs a été dérobé dans le camp de base de l'Angleterre. Le défenseur Dan Burn balaie l'affaire: «Personne ne s'en inquiète particulièrement.». Le butin se monde à environ 12'000 francs avec quelques objets pour le moins insolites. Deux suspects ont été inculpés, l'essentiel du matériel récupéré.

La question du jour

Le programme du jour

Lu. 15 juin, 18h00. Groupe H. Espagne - Cap-Vert

Lu. 15 juin, 19h00. Groupe G. Belgique - Égypte

Ma. 16 juin, 00h00. Groupe H. Arabie Saoudite - Uruguay

Ma. 16 juin, 03h00. Groupe G. Iran - Nouvelle-Zélande

